Les feux de forêts les plus meurtriers du XXIe siècle

Les feux de forêts à Hawaï, dont le bilan pourrait dépasser les 100 décès lundi, figurent parmi les plus meurtriers du XXIe siècle.

Près de 180 morts en Australie en 2009

Au moins 179 personnes succombent dans des incendies de brousse dans le sud-est de l'Australie, notamment dans l'État de Victoria, victime d'un «samedi noir» le 7 février 2009.

Conséquence de températures extrêmes et de la sécheresse de l'environnement, des villes entières et plus de 2 000 maisons sont ravagées.

2018: plus de 100 morts en Grèce

En juillet 2018, un gigantesque incendie, qui consume notamment la station balnéaire de Mati, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, fait 103 morts. En quelques heures, près de 1.200 hectares et plus d'une centaine d'habitations partent en fumée.

La majorité des victimes ont été prises au piège par les flammes alors qu'elles se trouvaient dans des embouteillages en essayant de fuir le village. D'autres se sont noyées en tentant de s'échapper par la mer avant de rester des heures sans être secourues.

Fin août 2007, le pays, frappé par la sécheresse et trois canicules, avait déjà subi une vague d'incendies dont les plus dévastateurs enflamment le Péloponnèse (est) et l'île d'Eubée (nord-est d'Athènes), causant la mort de 67 personnes. Au total, quelque 80 personnes périssent durant l'été à cause des feux.

Plus de 90 morts en Algérie en 2021

Au coeur du mois d'août 2021, de gigantesques feux ravagent, durant plus d'une semaine, le nord de l'Algérie, en particulier la Kabylie, faisant plus de 90 morts.

Vingt-six wilayas (préfectures) sur les 58 que compte le pays sont touchées par des incendies, qui réduisent en cendres plus de 100 000 hectares de taillis.

2018: plus de 85 morts en Californie

Le 8 novembre 2018, à l'aube, un incendie se déclare autour de Paradise, une petite ville de 26 000 habitants au nord de Sacramento (ouest). Attisé par des vents violents, «Camp Fire» consume durant plus de deux semaines la région, faisant 86 morts et brûlant plus de 62 000 hectares de végétation.

Plus de 60 morts au Portugal en 2017

Le 17 juin 2017, en pleine canicule, un feu de forêt embrase Pedrogao Grande dans la région de Leiria (centre). Les flammes attisées par des vents très violents ravagent pendant cinq jours quelque 24 000 hectares de collines de pins et d'eucalyptus, et font 63 morts, la plupart piégés dans leurs véhicules en tentant de fuir.