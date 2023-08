Montréal retrouve son affluence touristique d’avant la pandémie

Alors que la saison estivale bat toujours son plein, Montréal a déjà accueilli 100 % des visiteurs ayant afflué durant la même période en 2019, c’est-à-dire avant la pandémie de Covid-19, selon un bilan de mi-saison de Tourisme Montréal.

Si les touristes américains et français sont toujours majoritaires, la métropole a connu une hausse de 10 % du nombre de visiteurs d’autres pays, dont les touristes du Royaume-Uni, du Mexique et du Brésil qui sont 30 % plus nombreux à visiter Montréal cette année.

Les prévisions sont optimistes pour le reste de la saison, puisque Tourisme Montréal anticipe une augmentation de 6 % du volume total des visiteurs, d’autant plus que la capacité d’accueil dans les hôtels a bondi de 5 %.

Cette relance de l’activité touristique s’explique en partie par des signes de vitalité de l’industrie hôtelière qui a connu des revenus de mi-saison 26 % supérieurs aux résultats de 2019 et la programmation des festivals avec une animation urbaine effervescente.

«Nos quartiers centraux ne seraient pas si vivants et animés sans l'affluence de ces millions de visiteurs dont la satisfaction est une source de fierté pour nous tous», a indiqué le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.