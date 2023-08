Parc éolien: Salaberry-de-Valleyfield dans une position délicate

Le maire Salaberry-de-Valleyfield est d’avis qu’Hydro-Québec a placé la Ville dans une situation délicate, puisque les citoyens n’ont que quelques semaines pour se prononcer sur un projet de 12 à 15 éoliennes.

Hydro-Québec a identifié dix zones dans la province qui pourront aller en appel d’offres le 12 septembre prochain, dont Salaberry-de-Valleyfield. La Ville doit donc se prononcer rapidement pour donner le feu vert ou mettre fin au projet.

Le 6 juillet, la compagnie Hydroméga a présenté une séance d’information, ce qui a permis aux citoyens d’apprendre que la palme d’une éolienne culminerait à 205 mètres.

En entrevue à Qub radio avec Marie Montpetit, le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux, a avoué être dans une situation délicate. En juin dernier, Hydroméga n’était pas en mesure de dire où se situerait le parc éolien. L’entreprise aurait toutefois conclu des ententes de principes avec des agriculteurs depuis.

«C’est sûr que ce n’est pas les meilleures conditions, a-t-il souligné. [...] Avec plus de temps, les premières rencontres pourraient commencer à l’automne pour prendre plus de temps pour comprendre le projet.»

Miguel Lemieux reconnaît qu’il s’agit d’un défi pour la ville qui «doit faire un apprentissage accéléré», afin de distinguer les mythes de la réalité. Il a d’ailleurs consulté d’autres municipalités qui ont un parc éolien pour se faire une tête sur le sujet.

Du positif

Outre l’impact sur le paysage, le maire a souligné plusieurs éléments positifs du projet.

«Les opposants parlent des points potentiellement négatifs, mais il y a aussi des éléments très positifs, a rappelé Miguel Lemieux. Cela permet de participer à faire en sorte de mettre sur le marché de l’énergie verte. C’est quand même ce que nos citoyens nous demandent d’en faire plus pour les changements climatiques.»

«Dire non à une énergie verte, ce n’est pas logique dans le contexte actuel, a-t-il ajouté. Il y a également des compensations financières très généreuses pour les collectivités. On parle de plusieurs millions de dollars annuellement [...]. Pour nous, on pourrait aller cherche de quatre à cinq millions de dollars annuellement.»

Sur le plan social, le projet pourrait donc avoir un impact considérable, selon le principal intéressé.

Le projet éolien «pourrait financer plein de programmes sociaux pendant une génération», a mentionné Miguel Lemieux.