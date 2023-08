Fuite de données: il se fait frauder 13 fois en 13 jours

Un homme en congé de maladie vit un cauchemar depuis plus d’un mois alors que son identité a été volée: six cartes de crédit non sollicitées sont arrivées chez lui et 13 autres demandes de cartes ont été faites à son nom en 13 jours, après le verrouillage de son dossier chez Equifax.

«Ils m’ont dit que je n’étais pas supposé avoir d’autres problèmes, mais le 5 août, j’écoutais un film et le téléphone a vibré: ça m’a dit que quelqu’un, encore, avait fait une demande de carte à mon nom sur Equifax. Quand j’ai appelé la CIBC, ils m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça», désespère l’homme, un résident de la région Chaudière-Appalaches qui a demandé l’anonymat, de crainte d’aggraver sa situation.

«J’ai développé des ennuis de santé liés au stress. J’ai des idées noires. Je n’en peux plus, là! C’est pesant», confie l’homme, qui a aussi fait une crise de panique dans les derniers jours.

Tout a commencé le 10 juillet quand il a reçu par la poste une carte de crédit de la Banque TD, qu’il n’avait jamais demandée. Il est allé en succursale et s’est rendu compte que la préposée avait son numéro d’assurance sociale au dossier, bien qu’il ne l’ait jamais communiqué à cette banque, qui n’est pas la sienne.

Le lendemain, l’homme a reçu une carte de la CIBC et encore une autre le surlendemain.

Lié au vol de données chez Desjardins?

«J’ai eu le réflexe d’appeler chez Desjardins, où je suis client et on m’a dit que c’était probablement lié au vol de données de 2019. Ils ont dit qu’ils allaient m’accompagner», raconte la victime, qui a reçu trois autres cartes par la suite.

«Depuis le début de l'année, on constate une légère augmentation des fraudes par usurpation d'identité», a reconnu Chantal Corbeil, porte-parole principale aux relations publiques au Mouvement Desjardins.

L’organisation accompagne ses membres quand ils sont victimes, afin de faire toutes les démarches avec les institutions financières, la police, Equifax et Transunion. Mais Desjardins ne considère pas nécessairement être à la source des usurpations d’identité.

«Plusieurs organisations ont aussi annoncé des fuites de renseignements depuis 2019», précise Mme Corbeil.

La confiance anéantie

Du fait qu’il a rapidement signalé l’affaire, l’homme n’aura pas à payer les sommes virées à partir des cartes demandées à son nom par les fraudeurs. Mais il sait qu’il va recevoir d’autres cartes dans les prochains mois. Il sait aussi que son numéro d’assurance sociale et beaucoup d’autres informations sensibles sont entre de mauvaises mains. Aussi, il a perdu confiance envers les institutions.

«Même Equifax s’est fait voler des données. Et il y a quelqu’un qui a réussi à s’introduire dans mon dossier et qui a changé mon numéro de téléphone», raconte-il, inquiet.

Desjardins lui offre du soutien psychologique, qu’il utilise abondamment ces jours-ci, ainsi qu’une protection pendant six ans avec Equifax. Au-delà de ce délai, il se demande s’il devra lui-même payer pour assurer la sécurité de son dossier. Comme il ne pourra jamais changer son numéro d’assurance sociale, attribué à vie, ni le nom de famille de sa mère, ni sa date de naissance, ni ses emplois passés, il sait que pour toujours, les informations volées peuvent le victimiser à nouveau.

«Le vol de données s’est fait en 2019 chez Desjardins. On est en 2023. On en a pour combien de temps? Jusqu’en 2030? 2035?», demande l’homme, qui se sent parfois incompris dans sa détresse.

Il a fallu un mois pour compléter les démarches de protection de son dossier avec l’aide de Desjardins. Maintenant, il aimerait voir les institutions financières plus rigoureuses dans l’attribution des cartes de crédit; une démarche qui lui apparaît trop facile dans l’univers numérique, où on peut se faire passer pour un autre.