Une nouvelle habitude: déjeuner à la place de souper au restaurant?

Les consommateurs semblent prendre de nouvelles habitudes pour continuer de visiter les restaurants sans trop s’appauvrir, soit celle d’y déjeuner au lieu d’y souper.

Avec une augmentation entre 6 à 10% de la facture au restaurant dans près de la moitié des établissements, les Québécois ont-ils toujours les moyens de se payer une visite dans les salles à manger?

L’Association Restauration Québec (ARQ) a remarqué une baisse d’achalandage de 2% comparé aux chiffres de l’an dernier à pareille date, une diminution attribuée aux prix des assiettes qui augmentent.

Avoir moins de clientèle en été, cette saison qui permet souvent au restaurateur de remplir les coffres pour les mois d’hiver plus durs, n’est pas un bon indicateur selon l’ARQ qui précise que les restaurateurs ne pourront pas diminuer leur prix en automne.

«Nos coûts augmentent de toutes parts», s’exprime Martin Vézina, représentant de l’ARQ, qui met la faute sur l’inflation alimentaire et la pénurie de main-d’œuvre.

Nouvelle habitude

Pour toujours être en moyen de se payer cette sortie, «les clients ont décidé de migrer vers les restaurants déjeuner parce que ça coûte vraiment moins cher», fait remarquer François Roy, propriétaire du restaurant Matinée.

«Ce qu’on constate, c’est qu’il y a de plus en plus de familles et de groupes qui vont visiter mon établissement», précise M. Roy.

Le prix des assiettes pour un souper auxquels s’ajoute parfois l’achat d’une bouteille de vin, d’une entrée et/ou d’un dessert, va rapidement faire gonfler la facture comparativement à celle d’un déjeuner.

François Roy explique que les restaurateurs «ont les mains liées» et dépose également le blâme sur «l’augmentation des coûts de la matière première et l’augmentation des salaires».

«L’inflation commence à se faire sentir et je crois sincèrement que le train est parti et qu’on va voir de plus en plus de fermetures de restaurant», explique-t-il.