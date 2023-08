Attention glissant: une femme poursuit un restaurant après avoir dérapé sur une tranche de prosciutto

Une femme de New Hampshire aux États-Unis a décidé de poursuivre un restaurant italien pour négligence après s’être fracturé la cheville dans leur établissement en mettant le pied sur une tranche de prosciutto au sol.

Le restaurant Eataly Boston aurait manqué à son devoir de s’assurer que son plancher était sécuritaire et «exempt de dangers inutiles», a estimé la demanderesse dans le document de cour déposé vendredi devant la Cour supérieure du comté de Suffolk, au Massachusetts, selon ce qu’a rapporté CNN lundi.

C’est en approchant un comptoir du restaurant qui distribuait alors des échantillons de nourriture qu’Alice Cohen aurait perdu pied en octobre 2022 en dérapant sur une tranche de jambon cru italien laissé au sol.

La chute aurait résulté en une fracture de la cheville, forçant la femme à débourser 7500 $ US en frais d’hôpital, de médecins et pour la thérapie physique qui s’en est suivie, a précisé la poursuite selon le média américain.

Mais puisqu’elle aurait également souffert d’une «perte de la jouissance de la vie et [éprouvé] de grandes douleurs et souffrances», la femme réclamerait un total de 50 000 $ US en dommages et intérêts, en plus d’un procès devant jury, a ajouté CNN.