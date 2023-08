Augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation: une mesure simpliste au détriment de la classe moyenne?

Alors que l’inflation semble se stabiliser, de nombreux citoyens peinent quant à eux à retrouver l’équilibre financier, alors que la hausse des taux d’intérêt leur a porté un coup dont ils peinent à se relever.

L’indice des prix à la consommation a augmenté à 3,3% en juillet, alors que Statistique Canada constate néanmoins que la hausse des prix dans les épiceries a quant à elle ralenti.

Le panier d’épicerie a augmenté de 8,5% en juillet 2023 lorsque comparé à juillet 2022.

«C’est sûr que ça fait mal dans le portefeuille, mais ce n’est rien en comparaison des taux d’intérêt hypothécaires, qui ont beaucoup augmenté également, et qui sont responsables en grande partie de l’inflation», explique d’emblée en entrevue à TVA Nouvelles la sénatrice et économiste Diane Bellemare.

La spécialiste note ainsi que le prix, notamment des fruits et légumes, a certes considérablement augmenté, mais que la situation aurait pu être pire.

«L’inflation au Canada, quand on enlève par exemple les frais hypothécaires, est seulement à 2,4%, donc c’est pas beaucoup», indique Mme Bellemare.

Les taux hypothécaires

La spécialiste se dit plus inquiète par ce que la Banque du Canada va faire en septembre.

«Ce qui m’inquiète, c’est la direction que la Banque prend dans le contexte où l’économie canadienne se porte mal, quand on regarde l’économie canadienne en comparaison des économies mondiales», mentionne-t-elle.

«Chaque personne pense qu’on est bien riche au Canada... la production augmente, mais quand on se compare à d’autres, notre position relative, en termes de prospérité, en termes de productivité, en termes d’importance, elle diminue tout le temps en relation des autres pays», détaille Mme Bellemare.

La spécialiste exemplifie son propos en rappelant par exemple que le Canada faisait partie du G7, mais qu’à la suite de la diminution du PIB du pays, «on est rendu G9, puis bientôt on va être G10».

Le scénario est similaire en ce qui concerne l’accroissement de la productivité au Canada.

«Or, ça c’est dangereux, parce que c’est notre prospérité qui est menacée dans un pays qui vieillit. Et donc il faut investir, et la priorité au Canada, ça devrait être la croissance économique, l’investissement... et non pas la lutte à l’inflation», pointe la sénatrice.

Hypothéquer l’avenir

Selon Mme Bellemare, la Banque du Canada «hypothèque un peu l’avenir» par sa lutte à l’inflation.

«À court terme d’abord, ce n’est pas la hausse des taux d’intérêt qui va réduire l’inflation: il n’y a pas de liens directs et uniques entre hausser les taux d’intérêt et baisser l’inflation. Si c’était si simple que ça, on n’en aurait pas d’inflation», fait-elle valoir.

L’économiste indique que l’inflation est d’abord un phénomène complexe, lié à des facteurs nationaux, comme la crise du logement, mais aussi internationaux comme la guerre en Ukraine et la transition climatique, entre autres exemples.

La hausse des taux d’intérêt n’a qui plus est qu’un effet moindre sur les citoyens gagnant un revenu élevé, remarque Mme Bellemare, de sorte que c’est encore une fois la classe moyenne qui est affectée par ces mesures.

«L’inflation, c’est sûr que c’est un problème, mais il faut l’attaquer d’une autre manière. Il faut l’attaquer en augmentant l’offre, avec des politiques qui sont plus concertées», suggère-t-elle.