Des élus de Saguenay en ont assez du vandalisme

Les élus de Saguenay en ont assez des malfaiteurs qui vandalisent les lieux publics depuis plusieurs mois, ce qui les pousse à lancer une campagne de sensibilisation particulière.

Des affiches seront installées là où des actes de vandalisme sont survenus pour dissuader les vandales.

«Dans des endroits où il y a eu du vandalisme, il y a une rotation qui va se faire avec ces affiches-là pour s'assurer de les déplacer et de les mettre dans des endroits stratégiques», a expliqué le conseiller municipal de l’arrondissement de Jonquière, Jimmy Bouchard.

L’objectif est aussi d’inviter les citoyens à dénoncer ces gestes répréhensibles. Le numéro de téléphone du Service de police de Saguenay (SPS) est affiché de manière bien visible sur les pancartes. Le corps policier est d’avis que cette campagne saura faire son effet.

«Il y a un principe en prévention qui dit que plus le risque est élevé de se faire prendre, plus le risque du passage à l'acte sera bas. Donc, si les citoyens participent et gardent un œil sur les installations qui sont aux alentours de leur domicile, c’est sûr qu'ensemble on va réussir à faire baisser le nombre de méfaits dans notre ville», a dit le porte-parole du SPS, Luc Tardif.

Si les effets escomptés de cette nouvelle campagne ne sont pas au rendez-vous, Saguenay pourrait durcir le ton. Entre-temps, les conséquences du vandalisme sont bien réelles pour la ville.

«Financièrement parlant, cela a des coûts, a souligné Jimmy Bouchard. Donc, l'argent qu'on va investir pour réparer des parcs vandalisés, ça a un effet pour l'ensemble du budget de Saguenay. Ça mobilise aussi nos équipes des travaux publics qui ne peuvent pas faire autre chose donc c'est tout sauf efficace.»

Le SPS a indiqué que plus de 300 dossiers pour des actes de vandalisme ont été ouverts en 2022.