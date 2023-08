Il faut moitié moins de voitures au Québec, lance Fitzgibbon

Le ministre Pierre Fitzgibbon a lancé un pavé dans la mare, lundi, en déclarant qu’il faudrait réduire de moitié le parc automobile du Québec.

«Je suis un de ceux qui croient que les voitures électriques... Faut tout être électrique. Mais il faut en avoir la moitié moins!», a-t-il affirmé en point de presse, lundi à Montréal.

Le Journal a demandé des précisions au cabinet du ministre, mais en vain.

Le professeur de physique Normand Mousseau, directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier (IET), s’est étonné de la sortie du ministre.

«Il faut un vrai plan»

«Ça ne serait pas une mauvaise idée, mais la question, c’est: si on veut en arriver là, il faut un vrai plan [pour développer le transport en commun et les transports actifs]. On ne peut pas juste dire qu’on doit réduire de moitié», a commenté M. Mousseau.

En mai, Pierre Fitzgibbon s’était inquiété de la «pression énorme» que la multiplication des véhicules électriques allait mettre sur Hydro-Québec, «pas en termes d’énergie, mais en gestion de puissance».

Le professeur Mousseau estime toutefois que c’est là un faux problème. Selon les calculs de l’IET, la recharge d’un parc complet de véhicules électriques au Québec accaparerait quelque 20 ​​térawattheures (TWh), soit environ 10% de la capacité énergétique du Québec.

L’an dernier, Hydro-Québec estimait que la recharge des véhicules électriques créerait une demande additionnelle de 7,8 TWh d’ici à 2032.

On compte actuellement, au Québec, environ 175 000 véhicules électriques, soit environ 2,5% du parc automobile.

– Avec David Descôteaux