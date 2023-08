«Le statu quo est impossible»: les profs de cégep réclament des balises pour encadrer l’intelligence artificielle

Alors que la rentrée collégiale s’amorce au cours des prochains jours, des profs de cégeps réclament des balises nationales pour encadrer le recours à l’intelligence artificielle, qui s’impose comme un «incontournable» lors de ce retour en classe.

«C’est immense, ce qui se passe en ce moment», laisse tomber Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ), qui représente la majorité des profs de cégep de la province.

Les robots conversationnels comme ChatGPT font maintenant partie du quotidien et ont forcé les enseignants à revoir complètement leur façon d’enseigner.

Les évaluations papier-crayon ont fait un retour en force dans les plans de cours cet automne, mais en l’absence de lignes directrices, «les profs se posent 1000 questions», indique Mme Quesnel.

«Le statu quo est impossible. Il y a de véritables appréhensions, mais les profs sont seuls face à cette réalité», déplore-t-elle.

La FNEQQ presse la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, d’agir rapidement afin d’en arriver à des balises nationales. «J’aimerais connaître quel est son plan de match, où on s’en va avec ça. [...] On a besoin de sa part d’avoir un cadre, une réflexion réelle et indépendante», affirme sa présidente, qui estime que Mme Déry doit en faire «une priorité».

Capacité d’apprendre menacée

Comme le GPS l’a fait avec le sens de l’orientation, la FNEEQ craint que l’intelligence artificielle n’altère la capacité d’apprendre et de réfléchir.

«Le rôle de l’école, c’est d’amener à la réflexion, d’être exigeant, de partir de la page blanche pour en arriver à un résultat. Avec ChatGPT, on a accès à une page déjà bien remplie», souligne Mme Quesnel, qui y voit une «menace» à la qualité des diplômes décernés.

Dans un contexte de performance où l’accès à des programmes universitaires est très contingenté, ChatGPT ne peut qu’être attirant pour les étudiants, prévient-elle.

«On est dans un système très compétitif et ChatGPT fournit, sur un plateau d’argent, une clé pour tricher», affirme-t-elle.

La FNEEQ n’est toutefois pas convaincue que la solution passe par l’achat de logiciels de détection du plagiat, qui sont coûteux et imparfaits, considérant la vitesse à laquelle progresse l’intelligence artificielle.

Il faut plutôt sensibiliser les jeunes à ses risques et à ses potentiels, afin de les inciter à en faire une utilisation éthique, et mieux encadrer les enseignants qui sont dans le néant présentement, indique Mme Quesnel.

Plus de détails à venir.