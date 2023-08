Jeff Petry échangé de nouveau

Le Canadien de Montréal a trouvé preneur pour le défenseur Jeff Petry, qui aura l’occasion de jouer près de son domicile, car il a été échangé mardi aux Red Wings de Detroit contre l'arrière Gustav Lindström et un choix de repêchage de quatrième tour en 2025.

Dans ce pacte, l’organisation montréalaise assumera la moitié du salaire de l’Américain qui représentera un impact de 6,25 millions $ en masse salariale.

Natif du Michigan, le vétéran de 35 ans ne portera donc pas à nouveau l’uniforme bleu-blanc-rouge qu’il a enfilé de 2015 à 2022. Il atterrira plutôt à Detroit, où un autre ancien du Tricolore, Ben Chiarot, poursuit sa carrière.

Petry a passé une grande majorité de sa vie dans la région de Detroit, lui dont le père, Dan Petry, a joué pour les Tigers, dans le baseball majeur, de 1979 à 1991.

Le CH avait acquis l’arrière droitier des Penguins en compagnie du gardien Casey DeSmith, de l'attaquant Nathan Légaré et d'un choix de deuxième tour en 2025, en retour des joueurs d’avant Mike Hoffman et Rem Pitlick le 6 août. Pittsburgh a retenu 25 % du salaire de Petry dans la transaction initiale, tandis qu’Hoffman a pris la direction de San Jose par le biais de la transaction faisant passer Erik Karlsson des Sharks aux Penguins.

Le Tricolore avait échangé Petry aux «Pens» à l’été 2022. Il avait été envoyé à Pittsburgh avec l’attaquant Ryan Poehling, et ce, en retour du défenseur Mike Matheson et d’un choix de quatrième ronde en 2023. À sa seule saison en Pennsylvanie, l’athlète de 35 ans a amassé cinq buts et 26 mentions d’aide pour 31 points en 61 parties.

Pour sa part, Lindström a amassé un but et sept aides en 36 matchs avec les Red Wings la saison dernière. En quatre ans dans la Ligue nationale, le droitier a totalisé 25 points en 128 rencontres. Le Suédois a été repêché au deuxième tour (38e au total) par les Red Wings en 2017. Le droitier possède une entente à un volet d’une valeur de 950 000 $. Il a signé ce pacte le 1er juillet dernier.

Par ailleurs, le choix compensatoire de quatrième tour en 2025 sera le plus tardif entre celui des Red Wings et celui qui appartenait aux Bruins de Boston.