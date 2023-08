La pénurie de main-d'œuvre frappe encore dans les services de garde

Il manque de plus en plus d’éducatrices en garderie un peu partout à travers la province.

Alors que dans certaines régions, des moyens drastiques ont été déployés pour recruter des éducatrices, plusieurs services de garde se retrouvent toujours avec trop peu d’employées.

C’est le cas, notamment, sur la Côte-Nord, où des bris de services surviennent à intervalle régulier devant le manque de main-d’œuvre dans les installations.

«La réalité est que ça peut être plus difficile d’être attractif au niveau géographique et démographique», dit Suzanne Roy, ministre de la Famille. «Il faut réussir à donner le goût de la Côte-Nord pour que les éducatrices y viennent et qu’on puisse compléter notre réseau.»

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs investi 50 000 dollars pour un service de remplacement des éducatrices.

«C’est vraiment une solution qui et adaptée à la réalité de la Côte-Nord», dit la ministre de la Famille. «Ici, on a une réalité où entre deux municipalités, la route est longue. Souvent, on va avoir des CPE qui sont moins gros et le bassin d’éducatrices est plus petit.»

En début d’année, la ministre de la Famille avait promis d’embaucher 18 000 éducatrices sur cinq ans; 5500 ont été recrutées depuis.

«C’est un défi de tous les jours», rappelle Mme Roy. «Nos directrices dans les CPE ont ce défi à tous les jours d’aller chercher des éducatrices.»

Mme Roy affirme également travailler sur la requalification d’éducatrices.

«On veut reconnaître les acquis de nos éducatrices qui travaillaient déjà qui n’avaient pas nécessairement les qualifications», dit-elle. «On a mis en place beaucoup d’initiatives pour aller chercher du support au niveau de la formation.»

Voyez l’entrevue complète avec la ministre de la Famille ci-dessus.