Le dioxyde de carbone peut causer des éruptions volcaniques

Le dioxyde de carbone n’est pas seulement en cause dans le réchauffement climatique, il joue également un rôle dans les éruptions volcaniques en raison de son accumulation dans le magma.

C’est du moins ce que révèle une nouvelle étude sur les explosions volcaniques menée par des chercheurs américains et publiée dans la revue «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Les conclusions de cette étude pourraient permettre de mieux anticiper les risques volcaniques, a rapporté, dimanche, le magazine «Geo» qui cite des experts qui s’alarment sur le fait qu’une probabilité qu’une éruption de grandes ampleurs au cours du XXIe siècle soit sous-estimée.

S’agissant des éruptions volcaniques, le consensus scientifique portait jusque-là sur le rôle de l’eau et du magma, dont l’association forme une cheminée potentiellement éruptive qui prend sa source dans la croûte terrestre.

Or, les chercheurs américains ont remarqué que de nombreux volcans trouvent leurs racines entre 20 et 30 km sous la surface de la Terre, une profondeur où le magma n’est pas alimenté par l’eau mais plutôt par le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre.