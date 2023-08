Les suggestions de lectures scolaires de Mathieu Bock-Côté

À l’instar de plusieurs enseignants du secondaire, Mathieu Bock-Côté est d’avis qu’il devrait y avoir davantage de classiques de la littérature obligatoires dans les cours de français au Québec.

«Renouer avec les classiques, c’est renouer avec le cœur même du sens de l’école, c’est-à-dire la transmission d’une tradition culturelle fondamentale qui lie les générations et qui fournit un fond commun pour l’imaginaire de ceux qui arrivent», a affirmé le chroniqueur en entrevue à LCN.

Ce dernier juge important d’exposer les jeunes à des livres peut-être moins récents, mais qui font partie d’un bagage culturel qui transcende les générations.

«Il n’y a rien de mal à être exigeant envers les plus jeunes. De toute façon, c’est en étant exigeant qu’on va les pousser ensuite à vouloir lire autre chose que l’arrière d’une boîte de Froot Loops!»

«L’oubli de la littérature»

Ce dernier déplore la tendance à faire lire aux jeunes des livres américains traduits ou encore à leur faire lire le livre dont ils ont déjà vu l’adaptation au cinéma.

Le chroniqueur estime qu’un tel phénomène contribue à «l’oubli de la littérature.»

«Un livre, ce n’est pas seulement le début d’un scénario pour un film. Le propre de la littérature, c’est de cultiver l’imagination», clame Mathieu Bock-Côté.

Par ailleurs, celui-ci est d’avis que le Québec aurait avantage à s’inspirer de la France quant au rôle de la littérature dans la culture et la société.

«En France, la littérature n’est pas simplement un divertissement, mais c’est aussi une manière de connaître l’être humain. C’est un des grands savoirs humanistes qui permettent d’entrer dans l’âme humaine : c’est le génie de la littérature», affirme le chroniqueur.

Quant aux livres plus populaires que pourraient préférer les jeunes, Mathieu Bock-Côté estime que ceux-ci peuvent exister et être lus par les jeunes, mais ne peuvent constituer le seul type de lecture consommé par les élèves québécois.

«Il n’y a pas de mal à manger de temps en temps au McDonald’s. Il ne faut simplement pas placer sur le même plan Archie, Manga ou G.I. Joe et puis les classiques de la littérature. Il n’est pas interdit d’avoir de la junk food dans sa vie, mais si on n’a que de la junk food et on laisse de côté le reste et qu’on ne prend que de la malbouffe, ça finit par déformer le corps et l’esprit», illustre Mathieu Bock-Côté

Les suggestions de Mathieu Bock-Côté

Histoire de fournir quelques pistes de lectures intéressantes, le chroniqueur a proposé cinq ouvrages qui, selon lui, devraient être enseignés dans les écoles secondaires du Québec.

Voici ses suggestions :

L’homme rapaillé, Gaston Miron

Mémoires d’Outre-Tombe, Chateaubriand

Les illusions perdues, Balzac

1984, George Orwell

Les Fables de La Fontaine