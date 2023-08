Lionel Richie attise la colère de ses fans en annulant un concert à la dernière minute

Lionel Richie était censé jouer au Madison Square Garden, à New York, samedi dernier.

Un concert à guichet fermé que l’interprète d’All Night Long a annulé à la dernière minute, ou plutôt devrait-on dire une heure après la dernière minute, en raison de la météo.

En effet, le public était présent au rendez-vous depuis 19h30, heure prévue pour le début du concert. Mais c’est à très exactement 20h31 que Lionel Richie a tweeté : « En raison du mauvais temps et de l'impossibilité d'atterrir à New York et dans les environs, je ne peux pas me rendre au spectacle ce soir ».

« Je suis tellement déçu. Nous reportons le spectacle à lundi. J'ai hâte de jouer pour vous tous », a-t-il rapidement rassuré. « Les billets pour le spectacle de ce soir sont valables pour le spectacle de lundi. »

Ce qui n’a pas suffi à calmer bon nombre de fans qui étaient venus de loin pour ce concert et qui, malheureusement, ne pourront pas s’organiser pour être présents ce soir. Tout ça sans compter les frais engagés pour assister à l’événement.

« Tellement déçu que Lionel Richie ait annulé son concert au MSG une heure après l’heure où le concert aurait dû commencer », a déploré un fan sur Twitter/X. « Et Ticketmaster qui ne peut pas rembourser les billets avant 30 jours ! Et les frais d'hôtel, de taxi, de nourriture et de boisson dépensés pour un événement qui n’a pas eu lieu. Lionel et MSG, vous devez faire mieux ! »