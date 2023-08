Météo du jour: mardi gris dans la majeure partie du Québec

Le temps sera généralement couvert et sans précipitations mardi au Québec même si des éclaircies sont attendues dans certains secteurs de la province et même un effet humidex par endroits.

Les nuages se feront d’ailleurs plus denses en soirée avec 60 % de probabilité d’averses dans le sud et l’est du Québec notamment, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Même si on est à la mi-août, les nuages vont éclipser le soleil à Montréal et ses environs où les températures seront de 23 degrés avec un humidex 28.

Les secteurs de l’ouest auront une meilleure journée avec un soleil plus ou moins généreux faisant grimper le mercure, tandis que de nuages épars virevolteront dans le ciel de l’Outaouais.

L’agence fédérale prévoit dans le centre de la province une alternance de soleil et de nuages, avec plus de nuages que d’ensoleillement et des températures de 22 degrés au thermomètre.

La forte présence des nuages dans le ciel pourrait déboucher sur des averses dans le Bas-Saint-Laurent, alors que de la bruine, suivie de la pluie, est attendue en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

En revanche, les choses vont se gâter mercredi, en raison d’un système dépressionnaire qui risque d’effleurer le sud et le centre de la province où des averses sont prévues.