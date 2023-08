Milieux humides: le ministre de l'Environnement Benoit Charette reconnaît des lacunes dans la loi

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, reconnaît que la loi visant à protéger les milieux humides manque de mordant et il promet des changements.

«La loi, depuis quelques années, démontre des lacunes», a concédé le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Notre Bureau d’enquête révélait lundi que 98% des demandes de destruction de milieux humides sont acceptées, parfois même pour des projets de construction d’un Costco, de concessionnaire automobile ou des maisons unifamiliales.

Le ministre souligne que des «correctifs» ont tout de même été apportés en 2021. «Mais manifestement, ce n'est pas suffisant. Il y a encore du travail à faire. On regarde donc du côté du ministère la possibilité de resserrer encore davantage la réglementation, sinon la loi elle-même, assure le ministre. On est tout à fait résolus à améliorer la protection des milieux humides.»

Adoptée en 2017 sous les libéraux, la loi devait faire en sorte que les destructions de ces milieux soient évitées dans la mesure du possible, prévoyant des compensations financières ou l’aménagement de nouveaux milieux quand il n’est pas possible de conserver l’intégralité du site.

Or, au 31 mars 2022, seulement 1,5M$ des 116,8M$ accumulés en compensation avaient été dépensés, soit 1,3% de la cagnotte. En comptant les projets en cours de signature, le total se chiffre à 3,3M$.

Correctifs

Parmi les correctifs apportés, le ministre cite le cadre des dépenses qui a été modifié. Il est maintenant possible de déposer des projets en tout temps, et davantage d'argent pourra servir à réaliser des études en vue de réaliser des projets, illustre-t-il.

«Le but des compensations n'est certainement pas d'emmagasiner de l'argent, et on vient corriger des lacunes qui nous étaient rapportées par différents promoteurs et municipalités qui n'arrivaient pas à bénéficier de ces sommes», explique M. Charette.

Les compensations financières vont aussi varier selon les régions. «Toutes les régions étaient perçues et traitées de la même façon. Or, on sait que certaines régions sont beaucoup plus vulnérables à la perte de milieux humides que d'autres.»

Parmi ces régions, il cite Montréal, Laval, la Montérégie ou encore la Capitale-Nationale.

Le ministre envisage aussi de se doter de moyens pour limiter plus particulièrement «l'atteinte aux milieux humides» dans ces régions.

-Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon