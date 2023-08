Moins de voitures au Québec: des propos «inquiétants» selon la corporation des concessionnaires

Les propos du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui affirmait lundi qu’il fallait réduire de moitié le parc automobile au Québec, sont «inquiétants», estime la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ).

«Cette prise de parole va au-delà en touchant aux besoins mêmes d'une immense majorité des Québécois pour se déplacer et se travailler. De tels propos de la part du ministre Fitzgibbon ne sont qu’une source non nécessaire d’inquiétudes alors que les concessionnaires ont un partenariat officiel pour le verdissement du parc automobile», a notamment souligné le président de la CCAQ, Ian P. Sam Yue Chi, par voie de communiqué.

Selon la CCAQ, le ministre devrait plutôt «rassurer» les Québécois qui n’ont que la voiture comme moyens de déplacement. «La réalité territoriale du Québec et l’offre en matière de transport en commun requièrent nécessairement l’accès à un véhicule individuel pour une majorité [d’entre eux].»

«Si nous ne souhaitons pas faire dire au ministre des choses qu’il n’a pas dit, et que nous considérons que ces propos semblent exprimer une opinion personnelle et non l’opinion de son ministère et de son gouvernement, le fait que ceux-ci soient exprimés de manière publique ne peut aussi qu’être source d’agitations et d’appréhension pour le futur de notre milieu, alors que nous sommes pleinement impliqués dans la stratégie de transition énergétique et écologique lancée par le gouvernement», a également mentionné la CCAQ.