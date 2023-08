Nouveauté : Réal Béland à la rescousse de rénovateurs

Réal Béland se réinstallera, à compter jeudi, sur la chaîne CASA, avec sa nouvelle émission «Réal débarque», dans laquelle il aidera des gens à réaliser leurs travaux manuels.

Après «Réal dans mes rénos» et «Papa marteau», l’humoriste parcourra cette fois les quincailleries à la recherche de projets de rénovations à faire chez les gens.

«C’est comme réseau contact, mais ça se passe dans une quincaillerie», a illustré notamment la chanson du générique à la fin de chaque épisode.

Que ce soit une salle de lavage, une salle de jeux ou une cour arrière, tout est possible pour lui et l’équipe qui l’accompagne, la designeure Daphné Morin et l'entrepreneur Martin Labonté.

«Si un projet m’intéresse, on s’en va directement chez [la personne] évaluer les travaux. Si ça marche pour tout le monde, on va lui donner un coup de main d’une journée et on essaie de faire une pièce avec elle pour à peu près 2000 $», a expliqué Réal Béland à l’Agence QMI.

Le participant peut également contribuer à la cagnotte du projet s’il le souhaite, a-t-il fait savoir.

Amateur de menuiserie et amoureux «du vrai monde», l’animateur-rénovateur est tout à fait à sa place dans ce nouveau format qu’il a lui-même développé et qui lui correspond à merveille.

«J’aime les métiers manuels. Du côté de ma mère, c’était tous des menuisiers dans la famille. J’ai travaillé sur la construction quand j’étais aux études. Et dans un «show» comme ça, avec du vrai monde, je suis vraiment dans mon élément», a-t-il dit.

Le projet de «Réal débarque» était d’ailleurs dans les plans depuis un moment déjà, a confié l’humoriste en entrevue. Il a cependant été mis sur la glace pour la réalisation de «Papa marteau», émission dans laquelle on le suivait, et le reste de son clan familial, donner un coup de main à son ainée Charlotte pour la construction de sa maison dans les Laurentides.

L’idée lui serait donc venue au cours de ses fréquentes visites en quincaillerie. «Les quincailleries, je les connais déjà pas mal par cœur. Les gens qui sont là sont souvent très intéressants, ils ont des projets et sont heureux», a-t-il ajouté.

Petits ajustements en cours de route

En tournant l’émission, l’équipe s’est rendu compte que le délai entre la première rencontre et les travaux était parfois trop court. Elle s’est somme toute ajustée en cours de route pour se munir d’une journée supplémentaire de magasinage et de conceptualisation.

«Au début, on devait aller chez le participant le lendemain, mais on s’est finalement donné une journée entre les deux pour permettre à Daphné de magasiner un peu plus, surtout avec les ruptures de stock. Ça nous permet d’ailleurs d'aller à un autre endroit quand il manque quelque chose», a expliqué l’humoriste.

Ce dernier a également fait savoir que certains projets au cours de la saison avaient nécessité plus d’une journée à réaliser.

Retour à la radio et une tournée de rodage

Réal Béland sera de retour à la radio cet automne dans «Les spéciaux du midi» au 96.9 CKOI en compagnie de Neev et Marjorie Vallée. «C’est le chiffre rêvé du petit vieux, on se lève pas trop tôt et on ne finit pas trop tard», a-t-il dit en rigolant.

L’humoriste entamera parallèlement le rodage de son nouveau spectacle, «Comme chez nous», qu’il testera encore pour la prochaine année et demie. Ce spectacle devrait contenir beaucoup plus de stand up, mais également certains incontournables, comme le fameux M. Latreille.

On pourra d’ailleurs voir le personnage iconique prendre vie sur les ondes de TVA cet hiver, tout juste après les Fêtes, dans un spécial d’une heure intitulé «M. Latreille en présentiel». Au cours de l’émission, l’humoriste débutera ses numéros par un appel téléphonique, comme il le fait habituellement sur scène, puis se transformera complètement en personnage pour terminer l’appel en chair et en os chez la personne.

«Réal débarque» sera diffusée sur les ondes de CASA, à compter de ce jeudi à 21 h.