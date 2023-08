Œuvrons ensemble pour inclure toute personne dans le monde du travail

Pourquoi personne ne parle de la précarité socio-économique des personnes handicapées?

Je suis une personne autiste de la région de Québec. J’ai mon diagnostic depuis 2019 et je suis, depuis 2020, sur la prestation de solidarité sociale. Si avant, je travaillais de façon plus ou moins normative, il ne faut pas s’y fier. Je faisais de très grosses dépressions majeures qui m'amenaient à manquer plusieurs semaines de travail par années.

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic d’autisme, mon médecin de famille a signé mon arrêt de travail pour contraintes sévères. Depuis, je n’ai pas fait d'effondrement autistique, ce que les médecins diagnostiquaient à tort comme des dépressions majeures.

N’ayant plus d’emploi, je n’ai donc pas le droit à la prestation pour les personnes handicapées du Canada. Ce qui accroît la précarité financière dans laquelle je me trouve. N’ayant pas d’enfant ni de conjoint, je fais comment en 2023 pour survivre?

Rareté de l’aide

L’autisme ne disparaît pas avec le temps, pourtant les aides s’évaporent peu après la majorité. Au Québec, la précarité socio-économique touche près de 60% de personnes autistes.

Pourquoi une personne handicapée doit voir ses aides coupées après 200$ de revenu par mois? Ce n’est pas du tout réaliste! Les personnes handicapées doivent arrêter de se faire traiter comme celles qui sont aptes à l’emploi! Malheureusement, les programmes d’aide à l’emploi sont aussi inadaptés pour une grande majorité des personnes autistes.

Il y a pourtant des programmes qui existent et adaptés aux réalités de 2023.

Modification des programmes

Aujourd’hui, les aînées reçoivent leurs prestations et peuvent travailler sans voir leurs revenus fondre au soleil. Pourquoi les prestations pour les aînés ne s'appliquent-elles pas aux personnes handicapées permanentes? Bien entendu, sans devoir justifier chaque année que je suis encore autiste ou devoir attendre 60 mois avant d’être acceptée à un nouveau programme pour personne handicapée au cas où mon autisme disparaîtrait du jour au lendemain.

Les personnes handicapées et autistes doivent avoir le droit à une réforme de tous les programmes provinciaux et fédéraux. Beaucoup de programmes n’ont pas été modifiés en profondeur depuis les années 1990. Les crédits d’impôt sur le revenu doivent être abandonnés et remplacés par des prestations directes aux personnes handicapées qui vivent en situation de précarité. L’allocation-logement au Québec doit être accessible aux personnes handicapées. Puis finalement, les programmes d’aide à l’emploi doivent tenir compte des besoins réels de chaque personne handicapée et non pas des besoins des entreprises. Ce n’est pas normal, en 2023, qu’une personne autiste passionnée de botanique, capable de vous nommer tous les noms de plantes, finisse dans le fond d’une usine au lieu d’être dans une boutique d'horticulture.

Nous voulons travailler et contribuer en tant que citoyens. Œuvrons ensemble pour concevoir des programmes qui seront véritablement adaptés et faisons preuve de créativité afin de mettre de l’avant nos intérêts particuliers qui pourront contribuer à l’épanouissement de tous.

Nolia Bélanger, consultante externe autiste aux projets socioculturels et directrice du collectif artistique Réplique Authentique