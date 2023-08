Opération séduction pour un chirurgien qui sauverait le service en Mauricie

Des dizaines de médecins et de professionnels de la santé unissent leurs forces pour maintenir le service de chirurgies thoraciques en Mauricie.

L'objectif est de recruter un chirurgien pour remplacer celui qui prendra sa retraite bientôt.

«Un seul chirurgien, il est tout seul tout le temps. Souvent, les chirurgiens ont à coeur d'être aidés. Lorsqu’ils ont besoin d'un collègue, c'est important qu'ils soient deux et prendre une garde 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce n'est pas possible», a dit le directeur adjoint des services professionnels pour Trois-Rivières et Maskinongé, Dr Thierry Dambry.

Le candidat convoité pratique actuellement au Brésil, mais il parle français, puisqu’il a fait une partie de ses études à l'Université Laval. Un de ses amis travaille dans la région.

Visite des installations, rencontre avec le personnel et petit tour de la ville; la Mauricie est en mode séduction auprès du Brésilien.

Actuellement, environ 280 personnes obtiennent une chirurgie pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. Ces patients devraient être redirigés vers Québec ou Montréal, en l’absence du département.

Une dizaine de postes sont vacants au Québec et les nouveaux diplômés sont extrêmement rares.

Pour une spécialiste en médecine nucléaire très impliquée dans le dossier, se faire soigner chez soi a une très grande valeur, elle qui a dû suivre sa fille à l'extérieur pour des traitements contre un cancer.

«C'était très insécurisant et on s'ennuyait d'être à la maison, a mentionné la docteure Virginie Bruneau. Ç’aurait été plus facile aussi pour le support des amis et de la famille.»

Elle craint même que certains patients se privent d'une chirurgie au détriment de leur santé parce qu'ils doivent s'éloigner.