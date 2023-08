Tout faire pour garder le prix à 10$ le repas dans le prêt-à-manger

Même si le prêt-à-manger devient de plus en plus une solution de rechange au restaurant, pour ceux qui veulent économiser du temps ou se gâter sans se ruiner, les entrepreneurs doivent se creuser les méninges pour garder les prix accessibles aux consommateurs.

«En recherche et développement, on cherche des produits différents dans notre prochain menu pour rester en bas de 10$ le repas livré à domicile, ce qui n'est pas cher. Pour y arriver, il faut faire des pieds et des mains dans le contrôle de nos coûts», témoigne Alexandre Lépine au Groupe Je Reçois, qui vend en ligne la marque Tout Cuit, partout au Québec.

L’inflation sur les ingrédients et les emballages varie de 8% à 20%, dit-il, mais l’entrepreneur fait le maximum pour ne pas refiler toute la note aux consommateurs, car la capacité de payer diminue maintenant que le coût des loyers, des hypothèques et de l’épicerie grimpe.

«Depuis quelques semaines, on sent une baisse de la consommation parce que le budget à la fin du mois est plus serré», remarque-t-il.

Pour s’ajuster à cette nouvelle réalité du marché, Tout Cuit s’apprête à abaisser le seuil minimal des commandes en ligne. Ainsi, il sera possible très bientôt d’acheter huit repas préparés, plutôt que les 16 requis actuellement, ce qui permettra, espère-t-on, un meilleur arrimage avec le budget des clients.