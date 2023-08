Un homme accusé de bestialité retrouve sa liberté sous condition

Un homme de 45 ans de Jonquière, accusé de cruauté animale et de bestialité, a été libéré sous conditions, mardi, au Palais de justice de Chicoutimi.

Marc Cossette avait d'abord été arrêté pour une histoire d'harcèlement criminel pour des événements qui étaient survenus entre le 3 et le 7 août dernier.

Une enquête suivant son arrestation a permis d'ajouter deux autres chefs d'accusation à son dossier en matière de bestialité et de cruauté animale. Selon nos informations, c'est une personne de son entourage qui aurait surpris l'accusé en train de commettre un acte sexuel sur un chien, il y a deux semaines, dans le secteur de Canton-Tremblay.

Parmi les conditions qu’il devra respecter, Marc Cossette ne devra pas se trouver en présence d’animaux à moins d’être accompagné de la personne responsable de l’animal. Le Jonquiérois ne peut pas posséder d'armes ni changer d'adresse sans l'autorisation de la cour. Il lui est également interdit de communiquer, harceler ou se trouver à proximité de la plaignante dans ce dossier.

«On voulait le faire remettre en liberté le plus rapidement possible, a dit l’avocat de l’accusé, Me Julien Boulianne. Il est soulagé sur cette partie, mais on va se rencontrer au cours des prochains jours pour la suite des choses.»

La défense nie en bloc les accusations portées contre Marc Cossette et conteste fermement celle en matière de bestialité.

«Mon client est abasourdi par la situation, a ajouté l’avocat. Les allégations qui ont été faites dans le dossier, on va les contester fermement, mais évidemment, je vais prendre le temps de prendre connaissance de l'ensemble de la preuve.»

D’autres accusations possibles

De nouvelles accusations pourraient s'ajouter contre l'homme de 45 ans.

«La plaignante a fait une déclaration qui comprend plusieurs éléments que les enquêteurs auront à vérifier donc on verra s'il y a ou non de nouvelles accusations», a indiqué Me Boulianne.

«Dans les prochains jours, ce dossier sera analysé. Autorisé ou non, selon les éléments qui ont été portés à notre attention», a pour sa part fait savoir la procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Julia Boivin-Desgagnés.

L’avocate a précisé que Marc Cossette n'a pas d'antécédent en matière de violence conjugale et de bestialité.

Il a toutefois un passé criminel en matière de voies de faits, de stupéfiants et de bris de probation.

L’accusé sera de retour au Palais de Justice de Chicoutimi, le 7 novembre prochain.