17 personnes transportées à l’hôpital après une attaque au répulsif à ours dans un chalet de la Mauricie

Cinq jeunes Montréalais ont envoyé 17 personnes à l’hôpital, dont des enfants, lors d’une attaque au répulsif à ours survenue lundi soir dans un chalet familial de la Mauricie.

Selon toute vraisemblance, les cinq jeunes hommes âgés entre 17 et 21 ans souhaitaient régler un conflit avec un autre individu qui séjournait dans un camp familial de Hérouxville.

Le quintette se serait présenté sur les lieux vers 19 h et aurait voulu s’en prendre à leur victime en l’aspergeant de répulsif à ours, une arme prohibée qui est extrêmement douloureuse pour les yeux et les voies respiratoires.

Clairement, les suspects n’ont eu aucune considération pour la quinzaine d’autres personnes qui se trouvaient dans la cafétéria, où s’est produite l’attaque.

Les cinq Montréalais auraient utilisé deux bonbonnes de répulsif à ours lors de l’agression.

En plus du jeune homme visé, pas moins de 16 autres personnes, dont des enfants, ont été incommodées par le gaz irritant et ont dû être transportées à l’hôpital de Shawinigan. Leur état de santé n’inspirerait toutefois aucune crainte.

Peu de temps après, les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main au collet des cinq suspects et ont saisi deux bonbonnes de répulsif à ours.

Rencontré par les policiers, le jeune homme ciblé par le groupe de Montréalais n’a pas voulu porter plainte.

Les suspects ont été libérés en attendant la suite de l’enquête.

Ils pourraient toutefois être accusés d’avoir été en possession d’une arme prohibée.

Le motif de l’agression n’a pas encore été déterminé.