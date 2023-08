Véronique Béliveau met officiellement fin à sa carrière de chanteuse

C'est une page qui se tourne pour Véronique Béliveau, qui tire officiellement sa révérence en tant que chanteuse après des dizaines d'années de carrière.

C'est son mari, Josélito Michaud, qui a relayé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec un long texte où il dévoile la décision prise par sa conjointe.



Après s'être retirée de la scène musicale québécoise, l'interprète de 68 ans a pris le public québécois par surprise, l'automne passé, en faisant son retour sur scène à l'émission Chanteurs masqués. Il s'agira donc de sa dernière performance publique «et ce pour toujours», explique Josélito.

«VÉRONIQUE TIRE SA RÉVÉRENCE COMME CHANTEUSE. En 1972, à l’âge de 17 ans, elle faisait son entrée dans ce métier.

Cette femme est surprenante, même après tant d’années passées à ses côtés. Un cœur aimant, bienveillant et une vraie humanité.

Il y a un an, elle chantait aux Chanteurs masqués et sa voix était plus belle que jamais. Elle a su se démarquer. Mais c’était sa dernière fois publiquement et ce pour toujours.

Toute bonne chose a une fin. Son bonheur était tellement grand de participer à cette émission que ça clos à merveille un demi-sciècle dans ce métier.

Elle a eu une carrière bien remplie autant au Canada anglais qu’au Québec. Les deux dernières décennies, elle a joué son rôle de mère avec brio. C’est d’un naturel désarmant.

À l’aube de sa fin soixantaine, il est temps pour elle de se poser. Même si elle va rester consultante en contenus pour mes projets de télé, parce qu’elle est très douée et son jugement compte beaucoup pour moi.

Merci Véronique pour tout !!

Et ton apport dans ce métier a donné de magnifiques souvenirs à bien des gens, dont moi.

J’ai pris cette photo d’elle aujourd’hui au Parc de St-Bruno.»



Dans les commentaires, les abonnés de l'auteur et animateur ont été nombreux à saluer le grand talent de Véronique Béliveau ainsi que sa carrière impressionnante, lui souhaitant une belle «retraite».



On se joint à eux pour faire de même!



