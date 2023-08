Basse-Côte-Nord: Des semaines à attendre le courrier

Le maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, dénonce la décision de Postes Canada de confier la livraison du courrier à SkyJet.

M. Etheridge affirme que l’octroi du contrat à l’entreprise au début du mois diminue la qualité du service à ses concitoyens.

Cet hiver, le maire de Blanc-Sablon s’est offusqué d’apprendre qu’Air Liaison cessait d’aider les personnes à mobilité réduite à monter dans leurs avions.

Puisque la route 138 ne se rend pas dans son village, seule la voie des airs leur permet à ses concitoyens de quitter la Basse-Côte-Nord pour le reste du Québec.

«Si les personnes ne sont pas fortes des jambes, elles ne peuvent pas prendre l’avion du tout», a indiqué Andrew Etheridge.

Il s’est donc inquiété de voir qu’une compagnie d’Air Liaison, SkyJet, a remporté le contrat de livraison postale de Postes Canada pour desservir son village au début du mois.

Une inquiétude confirmée par l’un de ses concitoyens, Armand Joncas, qui soutient que la poste n’a pas été livrée dans les boîtes postales du 3 au 14 août dernier à Blanc-Sablon.

Postes Canada a refusé notre demande d’entrevue.

«Des retards occasionnels sont malheureusement survenus récemment en raison de problèmes mécaniques ou d'enjeux de disponibilité du personnel d'équipage, a écrit un porte-parole dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

«Trois vols ont été organisés les vendredi et samedi, 11 et 12 août, dans le but de rattraper le retard et faire en sorte que tout le courrier accumulé puisse être livré le lundi 14 août dans les communautés touchées de la Basse-Côte-Nord [...]. Le transporteur a effectué les ajustements nécessaires et on s'attend dorénavant à ce que les vols réguliers se déroulent normalement», a-t-il ajouté.

Des délais qui dérangent

Les résidents de la Basse-Côte-Nord doivent faire preuve de patience depuis des années.

«D’habitude, c’est censé être environ deux semaines, peut être trois, en fonction de la température. Mais cette année, c’est parfois un mois, peut-être deux mois. Et pour envoyer une lettre de Chevery jusqu’à Blanc-Sablon, ça prenait trois à quatre semaines. Ça, c’est épouvantable», a déploré Andrew Etheridge.

De son côté, la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill, est intervenue à de nombreuses reprises dans le dossier.

«Le lien de confiance avec la société d’État, â peut être difficile pour la population», a-t-elle dit.

Cela fait des années que Marilène Gill discute avec Postes Canada pour trouver des solutions, comme le transport par bateau ou des codes de couleurs sur les paquets.

«Il y a plusieurs possibilités, on l’a fait en concertation avec l’ensemble de la MRC Golfe-du-Saint-Laurent, mais c’est la société d’État, qui en mon sens, ne bouge pas», a-t-elle ajouté.