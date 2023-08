Beyoncé affiche son soutien à Lizzo lors d'un concert

Beyoncé a exprimé son soutien à Lizzo lors de son concert lundi soir.

Alors qu'elle se produisait au stade Mercedes-Benz d'Atlanta, en Géorgie, Beyoncé a de nouveau cité le nom de Lizzo alors qu'elle énumérait les artistes féminines noires influentes dans sa chanson Break My Soul (The Queens Remix).

De plus, elle a clairement exprimé son amour pour la chanteuse d'About Damn Time en criant : « Lizzo. Je t'aime, Lizzo ! »

Ce mois-ci, les anciennes danseuses de Lizzo, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, ont intenté une action en justice contre elle, l'accusant de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination fondée sur le handicap, sur le poids et lui ont reproché d'avoir créé un environnement de travail hostile. Dans leur procès, les danseuses ont également visé la société de production de Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc. et la cheffe de l'équipe de danse, Shirlene Quigley.

Peu de temps après, lors d'un concert dans le Massachusetts, Beyoncé a apparemment omis de citer le nom de Lizzo et l'a remplacé en répétant celui d'Erykah Badu ; des séquences vidéo la montrent en train de chanter « Betty Davis, Solange Knowles, Badu, Badu, Badu, Badu ».

Cependant, après que cette apparente omission eut fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et dans la presse, la mère de Beyoncé, Tina Knowles, a minimisé l'importance de cette décision, et le nom de Lizzo a été réintégré dans les concerts suivants.

Lizzo, de son vrai nom Melissa Jefferson, a publié une déclaration sur Instagram le 3 août, affirmant qu'elle n'était « pas la méchante » que ses anciennes employées avait décrite.