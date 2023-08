Campagne de vaccination à l’automne: Dubé invite les personnes infectées par la COVID-19 à s’isoler

Les Québécois n’en ont pas terminé avec la COVID-19: il y aura une campagne de vaccination à l’automne, et les personnes infectées par le virus sont invitées à s’isoler.

• À lire aussi: Le blocage des nouvelles sur Facebook inquiète Santé Canada

• À lire aussi: COVID-19: 75% des Canadiens ont acquis une immunité

• À lire aussi: Port du masque: une poursuite abusive contre une épicerie lui coûte 23 000$

Le gouvernement Legault «suit de très proche» l’évolution du sous-variant Eris. Le ministre Christian Dubé invite les personnes malades à rester à la maison.

«La bonne pratique, c’est de s’isoler pendant quelques jours, c’est de laisser passer les symptômes», a soutenu mercredi le ministre de la Santé, à l’entrée de la réunion hebdomadaire du cabinet Legault.

S’il attend de nouvelles recommandations de la Santé publique d’ici la fin du mois, le ministre peut d’ores et déjà confirmer qu’une campagne de vaccination contre le virus se tiendra à l’automne. Il reste à savoir qui sera visé par cette nouvelle offensive contre la COVID-19: uniquement les personnes vulnérables ou l’ensemble de la population.

Mais mieux vaut être plus prudent, estime Christian Dubé. «C’est une maladie qui est difficile, qui peut avoir des effets surtout pour les personnes vulnérables et les personnes âgées, alors moi je dirais, en ce moment, en attendant d’avoir des recommandations spécifiques, allez vous faire vacciner», a-t-il insisté.

Pas comme la grippe

Plus encore, les Québécois infectés par le virus ne devraient pas se rendre auprès de personnes âgées. «Vous auriez la grippe et vous n’iriez pas voir votre vieille tante, lance le ministre de la Santé. Je ne dirais pas que c’est comme la grippe, on l’a vu le problème qu’on a eu avec la COVID-19!»

Ceux qui ont besoin de tests de dépistage rapide peuvent s’en procurer gratuitement dans les centres de vaccination.