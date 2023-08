Cas Michael Oher: la famille adoptive réagit avec émotion

Faisant l’objet d’une requête déposée au tribunal des successions par l’ancien joueur de la NFL Michael Oher, la famille de Sean et Leigh Anne Tuohy qualifie la procédure de blessante, absurde et loufoque, tout en ayant confiance de convaincre le juge du comté de Shelby, au Tennessee, qui entendra la cause.

Oher a amorcé ses démarches judiciaires lundi en disant vouloir mettre fin au mensonge; celui dont l’histoire a été relatée dans le film à succès The Blind Side en 2009 estime qu’une partie importante de l’œuvre a été inventée par les Tuohy dans l’objectif de toucher des profits à ses dépens. Notamment, il prétend ne jamais avoir été adopté par le couple quand il étudiait à l’école secondaire, affirmant plutôt que trois mois après son 18e anniversaire en 2004, on lui a demandé de signer un document désignant les membres du duo comme tuteurs.

Or, ceux-ci ont nié en bloc par l’entremise de leur avocat Marty Singer. Au site TMZ, il a précisé qu’Oher avait précédemment exigé une somme de 15 M$. Faute d’approbation de la part des Tuohy, il allait «dévoiler une histoire négative à leur sujet dans les médias», ce qui a été vraisemblablement accompli.

«En réalité, les Tuohy ont ouvert leur porte à M. Oher, lui offrant une structure, du soutien et surtout, de l’amour inconditionnel. Ils l’ont toujours traité comme un fils et l’un de leurs trois enfants. Sa réponse fut de les menacer», a répliqué Singer dans un courriel.

Défier l’entendement

«Penser que les Tuohy ont voulu faire de l’argent aux dépens de M. Oher est non seulement blessant, mais aussi ridicule. Avec du travail acharné et de la chance, Sean et Leigh Anne ont obtenu un montant extraordinaire dans le monde de la restauration. L’idée selon laquelle un couple valant des centaines de millions agit pour essayer de soutirer quelques milliers de dollars [...] à quelqu’un qu’il aime comme un fils défie l’entendement», a-t-il également rédigé.

Le représentant juridique a ajouté que ses clients souhaitent se réconcilier avec le demandeur, sauf qu’ils n’hésiteront pas à défendre leur réputation en se tenant debout contre cette poursuite offensante qu’ils comptent défaire.