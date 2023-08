Des coupures de 15 milliards de dollars à Ottawa?

La nouvelle présidente du Conseil du trésor Anita Anand demande à ses collègues de couper 15 milliards en 10 ans dans les dépenses des différents ministères.

C’est une information qui a d’abord été dévoilée par le Globe and Mail.

On semble vouloir revoir quelques dépenses à Ottawa dans les prochains mois.

Dans une lettre envoyée aux ministères, elle demande à ses collègues de lui fournir un plan d’ici le 2 octobre pour arriver à réduire les dépenses de l’État.

Dans ce plan, elle souhaiterait voir quelles sont les dépenses où il y aurait du dédoublement, des programmes qui n’ont pas la valeur par rapport aux sommes investis ou encore qui ne sont pas dans les priorités du gouvernement.

Cette décision de couper a été critiquée vivement par le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, qui mentionne que le premier ministre Trudeau gaspille l’argent des Canadiens.

Services touchés?

Pour le NPD, on croit plutôt que cette décision de vouloir couper plusieurs milliards de dollars va diminuer l’efficacité des services offerts aux Canadiens.

«Quel service va-t-on enlever exactement aux Québécois et Québécoises avec ces coupures-là ? Il n’y a pas de transparence, c’est assez secret et bizarre ce mouvement-là. Pendant ce temps, il y a des PDG de grandes entreprises et pétrolière qui font des dizaines de millions de dollars, mais on ne les touche pas. C’est impossible de couper 15 milliards sans qu’il y ait des répercussions sur la population», dénonce Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD.

Même son de cloche de la part de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

«Comme nous l’avons dit après le dépôt du budget, il est impossible d’amputer de 15 milliards de dollars le budget fédéral sans sacrifier les services à la population ou les emplois des personnes qui fournissent ces services», déplore l’Alliance de la Fonction publique du Canada.