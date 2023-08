Deux morts lors d’un mariage à Vancouver: une sexagénaire finalement accusée de conduite dangereuse

Une sexagénaire qui aurait tué deux personnes et blessé six autres après avoir foncé tout droit sur une cinquantaine d’invités à un mariage à West Vancouver a finalement été accusée de conduite dangereuse, près d’un an après le tragique incident.

«C’est un incident tragique qui s’est produit un jour qui aurait dû être le plus beau de quelqu’un. C’est un incident tragique pour toutes les personnes impliquées», avait alors déclaré la porte-parole de la police de West Vancouver, Nicole Braithwaite, selon ce qu’a rappelé le Vancouver Sun.

Mardi, des accusations ont finalement été déposées contre Hong Xu, 64 ans, pour avoir conduit sans précaution ni attention au volant de son Range Rover le 20 août 2022, fonçant tout droit sur la cinquantaine d’invités qui célébraient un mariage dans le tronçon privé d’une allée menant à trois maisons.

Au total, deux femmes auraient alors perdu la vie et six autres auraient été blessées, dont deux grièvement, selon le média anglophone.

La conductrice avait également été transportée en centre hospitalier.

Précédemment, la police avait indiqué être d’avis qu’il s’agissait d’un accident plutôt que d’un geste délibéré.