Filière batterie: une usine Ford s’installera à Bécancour

Le premier ministre François Legault annoncera jeudi matin qu’une usine de batteries du géant Ford s’installera à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, selon TVA Nouvelles.

Cette annonce était attendue alors que l’usine, elle, serait déjà en construction.

L’annonce aura lieu à 10h30 jeudi. Le premier ministre sera accompagné du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne.

Rappelons qu’en mai dernier, le gouvernement du Québec, via Investissement Québec, a accordé un prêt de plus de 151,9 M$ à la société en commandite de GM, POSCO Future M pour la construction d’une usine de production de matériaux de batterie à Bécancour.

Le projet de l’usine est estimé à plus de 600 M$ et créera 200 emplois dans la région du Centre-du-Québec.

Au cours des mois précédents, tant GM que l’allemande Volkswagen avaient annoncé des milliards d’investissements dans la construction d’usines de production de voitures électriques en Ontario.

Le Québec est un endroit stratégique pour la filière batterie, notamment grâce à la présence de plusieurs gisements de minéraux stratégiques, comme le lithium ou le graphite.