Filmée à son insu pendant qu’elle allaitait: une mère remet les pendules à l’heure

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, des mères sont visées par du breastfeeding shaming. C’est le cas notamment d’une femme qui s’est vue exposée sur Facebook sans même savoir qu’elle était filmée.

Le «breastfeeding shaming» consiste à stigmatiser les femmes qui décident d’allaiter en public.

Nouvellement maman, Izabele Lomax parcourait les actualités sur Facebook lorsqu’elle a vu une vidéo d’elle captée la veille, alors qu’elle allaitait son bébé à la plage.

«Je ne juge pas les femmes qui allaitent leurs bébés. Je juge les femmes qui allaitent en public sans avoir le respect de se couvrir et qui laissent leurs seins à l’air [...] à la vue de tous», est-il écrit en guise de description sur la vidéo.

«Je ne devrais pas avoir à couvrir les yeux de mon fils et lui expliquer pourquoi vos seins sont sortis et honnêtement, je ne veux pas les voir non plus. Ayez du respect!», peut-on ensuite lire.

Outrée, Mme Lomax a décidé de mettre les choses au clair dans une vidéo TikTok. «Imaginez que vous vous réveillez, allez sur Facebook et voyez cette vidéo de vous de la veille à la plage», a-t-elle dit d’emblée.

«Non seulement cette femme a passé à côté de moi plusieurs fois avec son fils. Vous avez eu toutes les opportunités de me dire quelque chose [...], mais vous avez décidé de partager une vidéo de moi et mon enfant publiquement sur Facebook», a-t-elle poursuivi.

La mère a souligné qu’elle ne contrôle pas les moments où son enfant a besoin d’être allaité et elle a précisé qu’elle allait le nourrir lorsqu’il a faim, que ce soit à la plage, au restaurant ou à n’importe quel autre endroit.

«La prochaine fois que vous voyez une mère allaiter son enfant en public, couverte ou pas, dites-lui à quel point elle fait du bon travail», a conclu la nouvelle maman.

Dans les commentaires, nombreuses sont les personnes qui ont offert leur soutien à la mère.