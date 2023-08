«Je ne suis pas la Cour suprême du Canada»: une audience laborieuse pour le pilote des stars, qui devra prouver le bien-fondé de sa requête en libération

Dans une audience plus que laborieuse, le pilote des stars a tenté en vain de prouver le bien-fondé de sa requête pour se faire libérer de prison, faisant parfois perdre patience au juge.

« [Votre requête en] habeas corpus, ça ne sert pas à refaire un procès. [...] Je ne suis pas la Cour suprême du Canada, je ne peux pas renverser ou m’écarter des deux décisions de la Cour d’appel », a soutenu le juge Claude Villeneuve, au palais de justice de Granby.

Le magistrat a dû faire preuve de beaucoup de patience devant Normand Dubé, connu sous le surnom du « pilote des stars », parce qu’il a fait voyager beaucoup de personnalités artistiques durant sa carrière.

Ce dernier a présenté une « volumineuse procédure » d’une centaine de pages, où il demande d’être libéré sous motifs qu’il est détenu « illégalement » et qu’il a subi des « violations graves » de ses droits constitutionnels, tel que le révélait mercredi notre Bureau d'enquête.

Il purge depuis deux ans et demi une peine de 16 ans de détention après avoir été reconnu coupable d’avoir délibérément endommagé des installations de transport d’électricité d’Hydro-Québec, en plus d’avoir fait incendier les résidences de trois fonctionnaires.

« Une chose et son contraire »

Or, le Procureur général du Canada a demandé le rejet de sa requête, estimant qu’il s’agissait d’un « appel déguisé de sa condamnation au criminel ». Un argument que Dubé a tenté de contredire, ce qui a eu l’air d’agacer le juge Villeneuve.

« Vous dites une chose et son contraire. Vous dites : “C’est pas ça”. Mais quand je lis la procédure d’un couvert à l’autre, c’est exactement ce que vous faites. Vous dites que vous n’êtes pas coupable et qu’il y a eu une machination et que des preuves ont été inventées, a soutenu le magistrat. Je pense que vous vous méprenez sur c’est quoi un habeas corpus. »

« Ce que vous me demandez essentiellement depuis le début : “oubliez la décision de la Cour d’appel et remettez-moi en liberté parce que le procureur général et les autorités ont abusé de leurs droits et j’ai été condamné injustement”. Si je résume à sa plus simple expression » [...] Comment voulez-vous ? Je suis un tribunal inférieur à la Cour d’appel », a-t-il poursuivi.

Une tierce personne... quérulente

L’audience a d’autant plus été compliquée par Normand Dubé, car il a voulu s’adjoindre de l’aide comme « tierce personne représentante » d’un autre détenu pour faire valoir sa requête, en invoquant divers articles de loi et arguments pseudo-juridiques.

Il s’agit d’un certain Jean-Guy Savard, qui s’est fait déclarer plaideur quérulent par la Cour supérieure du Québec en 2001.

Savard, 61 ans, qui a passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux en raison de nombreuses condamnations criminelles, s’est aussi fait accoler l’étiquette peu enviable de délinquant à contrôler pendant huit ans, en 2021, pour une affaire d’incendie criminel.

« Ça fait six mois que je fais les recherches avec lui. [...] Je comprends, je ne suis pas avocat, je ne suis pas membre du Barreau. Mais j’ai tout de même des cours en procédures civiles », a tenté de faire valoir Savard.

Dubé a indiqué qu’il allait se tourner vers la Cour d’appel pour avoir le droit d’utiliser son comparse pour le représenter dans ses démarches.

Il a tout de même exigé d’obtenir sa libération dès mercredi en attendant la suite des procédures, une demande qui a été rejetée d’emblée par le juge Villeneuve, qui semblait à bout de patience.

Le dossier devrait revenir devant la Cour supérieure au palais de justice de Granby le 30 août prochain.