La Caisse recommence à penser à exporter le REM

Maintenant que le premier tronçon du Réseau express métropolitain (REM) est en service, la Caisse de dépôt recommence à envisager d’exporter le concept ailleurs dans le monde.

«L’exportation du modèle, oui, c’est possible. Est-ce qu’il y a de l’intérêt pour ce projet-là? Certainement, indéniablement. Chaque fois que je parle à des dirigeants à travers le monde, c’est un projet qui capte l’attention. Ceci dit, on a encore un projet d’envergure à compléter et la meilleure carte de visite, c’est de démontrer un système qui fonctionne bien», a affirmé mercredi le grand patron de la Caisse, Charles Emond.

Le REM, «c’est un projet qui a mis Montréal sur la mappe de ce point de vue là», a-t-il ajouté.

Rappelons qu’en 2019, la Caisse avait créé un partenariat avec un fonds de retraite néo-zélandais pour développer un train léger à Auckland. Le projet avait été mis de côté quelques mois plus tard. Le gouvernement du pays vient toutefois de faire part de son intention de relancer le dossier.

En février, M. Emond avait semblé fermer la porte à l’exportation du modèle du REM. «On a regardé certains projets, avait-il confié. Dans certains cas, on a passé [notre tour]. Je pense qu’il y a beaucoup à faire ici, au Québec.»

Train Québec-Toronto

Le dirigeant a souligné mercredi que la Caisse participe, depuis peu, à un consortium qui est en lice pour construire le futur train à grande fréquence (TGF) projeté par Ottawa entre Québec et Toronto.

«On va être créatifs, on va être ambitieux», a-t-il dit à propos du TGF.

Pour ce qui est du REM, Charles Emond s’est félicité de l’achalandage jusqu’ici, qui se chiffre à environ 25 000 passagers par jour.

«On a eu quatre heures ou quatre heures et demie d’incidents sur un total de 350 heures d’opération, donc un taux de fiabilité de 99%. C’est un standard dans l’industrie pour des métros automatiques après plusieurs années d’opération», a-t-il noté.

La Caisse fera une nouvelle mise à jour, le mois prochain, sur la facture totale du projet et les dates d’ouverture des prochains tronçons.

«Sur les délais et les coûts, au final, on va se comparer très avantageusement par rapport aux autres projets de transport dans le monde», a insisté M. Emond.