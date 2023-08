Les 60 000 logements promis par l'administration Plante seront «livrés»

Pas question de déroger du plan: l'administration Plante dit qu'elle livrera les 60 000 logements dans la métropole, comme promis, même si la pression est forte.

Selon le Règlement pour une métropole mixte en vigueur depuis le 1er avril 2021, ce sont plusieurs dizaines de milliers de logements qui devront être mis à la disposition des Montréalais, au cours des 10 prochaines années. «On va livrer l’ensemble de ces chiffres-là avec grand plaisir», mentionne le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

L'opposition officielle de la Ville de Montréal ne croit pas que l'objectif de la mairesse est en voie d'être atteint. «Il y a 2 ans sur les 10, donc il y a le 1/5e du temps de la promesse qui est passé et on est à 0 logement abordable de construit», déclare le conseiller de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Julien Hénault-Ratelle.

«Personne ne s’attendait à ce que sur 60 000 logements, ça se passe de façon linéaire à coup de 6000 logements par année dans le contexte actuel où les taux d’intérêt ne cessent d’augmenter», défend M. Dorais.

Ce ne sera toutefois pas que des nouvelles constructions, mais également des préservations.

Mercredi, la Ville a annoncé l’acquisition d’une maison de 22 chambres à Hochelaga-Maisonneuve pour 1,4M$.

«C’est important des maisons de chambre. Ça fait partie du parc immobilier de base. On créer du marché abordable lorsqu’on les sort du marché», explique Benoit Dorais.

Le Comité logement Ville-Marie souhaite que la Ville mette plus de pression sur les promoteurs, en modifiant ses règlements.

«Les résultats ne sont pas là. On voit vraiment qu’au niveau de l’inclusion de logements abordables et sociaux, il y a très peu de promoteurs qui décident d’y aller avec l’inclusion et paie plutôt les contributions financières», déplore Samuel Vanzin.

La Ville de Montréal s’était engagée à présenter un bilan de son règlement au début de l’année 2023. Il se fait toujours attendre.