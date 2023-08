Les champignons ont la cote en Estrie

Certains cueillent les fraises, les bleuets, et d'autres les champignons. C'est le cas des Mycologues de l'Estrie, un groupe d'environ 150 personnes qui s'amusent à parcourir le territoire afin d'y de vivre leur passion des champignons.

Depuis la pandémie, le groupe remarque une hausse des amateurs qui essaie la cueillette de champignons.

«On dirait que vu que les gens ont dû rester à l’intérieur pendant longtemps, ils cherchent des activités pour en apprendre plus sur les fleurs, les oiseaux et même les champignons. [...] Juste en visitant les alentours, c’est fou tout ce qu’on peut découvrir», explique la biologiste spécialisée en mycologie Annabelle Langlois.

La mycologie est la science de l'étude des champignons. Toutefois, la cueillette est accessible à tous. La seule consigne : être prudent.

«En Estrie, on a plus de 3000 espèces de champignons, même si la majorité est sans risque, quelques-uns peuvent être mortels. Il faut faire attention avant de cueillir n'importe quoi et de l'ingérer», mentionne Mme Langlois.

Elle réitère que toucher et sentir un champignon n’est pas dangereux, c’est l’action de le consommer qui peut représenter un risque.

Par ailleurs, les récoltes de l’été 2023 ont durement été affectées par la pluie. Pour les champignons, c’est tout le contraire.

«Les champignons profitent du temps humide comme on a eu cet été. Pour les cueilleurs, c’est une saison record c’est certain», souligne Sylvain Chaussé, un membre des Mycologues de l’Estrie.