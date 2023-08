Les conseillers municipaux gagneront 10 000$ de plus à Trois-Rivières

Réunis en séance du conseil municipal ce mardi, les conseillers municipaux de Trois-Rivières ont voté pour augmenter leur salaire de 10 000$ de plus par année.

La rémunération annuelle de base d'un conseiller municipal sera désormais de 48 493$. C'est une augmentation de 26% par rapport à leur ancien salaire.

Après des suggestions variant entre 20 et 40% d'augmentation et de longues discussions en séance plénière, les élus se sont tous ralliés à cette proposition. «On a un peu coupé la poire en deux du côté des conseillers, explique le maire Jean Lamarche. Ils devaient arriver à un consensus, donc de façon unanime, on a déterminé un montant qui se veut être un pourcentage du salaire du maire ou de la mairesse et qui correspond à peu de choses près des autres salaires de conseillers au Québec.» Le salaire du maire demeure inchangé, à 155 556$.

Le président du comité sur la rémunération des élus et conseiller du district du Carmel, Pierre Montreuil, a expliqué que la situation budgétaire difficile de la ville a obligé les élus à revoir la première proposition qui prévoyait un salaire de plus de 54 000$ pour les conseillers municipaux.



«Nous faisons ce rattrapage pour arriver à la moyenne souvent suggérée par l'Union des municipalités du Québec, soit que les conseillers municipaux soient rémunérés entre 30 et 40% du salaire du maire, malgré le fait que Trois-Rivières soit la 9e ville en importance au Québec et que le salaire du maire est au 22 ou 23e rang dans la province», a expliqué Pierre Montreuil.

Au cours de leurs discussions, les élus ont souligné à quel point il leur est délicat de décider de leur propre salaire, particulièrement dans le climat de tensions actuel. Ils jugent toutefois que le dossier a trop souvent été retardé.

«La question aurait dû être réglée au précédent mandat», a mentionné le conseiller du district de Pointe-du-Lac François Belisle.

Afin de régler la question pour un bon moment, le conseiller municipal du district de Châteaudun Luc Tremblay proposait de voter deux augmentations de 8000$, l'une maintenant et l'autre en janvier 2025. Toutefois, d'autres conseillers et le maire ont émis leurs réserves sur cette proposition. Une autre proposition, cette fois de la conseillère du district des Rivières Pascale Albernhe-Lahaie, n'a pas été retenue. Elle aurait voulu que les élus s'engagent à suivre des formations continues, notamment sur la civilité, en échange de cette hausse de salaire.

Le nouveau salaire des conseillers sera rétroactif au 1er juillet 2023.