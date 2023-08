Les voleurs sont particulièrement actifs à Shawinigan

Les policiers de Shawinigan ont indiqué qu’une quinzaine de vols de véhicules «de loisir» sont survenus dans le secteur du Lac-à-la-Tortue depuis le mois d’avril.

La Sûreté du Québec (SQ) a rappelé dans un communiqué que les propriétaires doivent être proactifs en appliquant certains conseils de prévention. Les policiers ont d’ailleurs fait du porte à porte pour informer les citoyens que leur véhicule de loisir, quads, récréatifs et leurs remorques étaient mal protégés dans plusieurs cas.

«Ces rencontres de voisinage ont permis aux policiers d’apprendre que des suspects avaient été observés à plusieurs occasions de nuit, sur des terrains, sans que les policiers n’en soient avisés.», a souligné la SQ.

La SQ poursuit son enquête.

Voici quelques conseils pour prévenir les vols

• Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé à quelque endroit sur le véhicule.

• Évitez de laisser votre quad sans surveillance.

• De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé.

• Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

• Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer votre véhicule en cas de vol.

• Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile.

• Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet.