L’intelligence artificielle a ses limites

Le recours à l'intelligence artificielle peut s'avérer délicat en matière de santé, selon des experts.

Des professionnels du milieu de la nutrition et du domaine sportif servent une mise en garde.

«Le danger c'est que les gens fassent confiance à ça, a dit le copropriétaire du Home Gym et préparateur physique, Martin Bergeron [...]. Est-ce vraiment adapté pour vous ? Ce n’est pas juste d'avoir le programme. Est-ce que vous allez bien le faire rendu dans la salle de sport sans vous blesser?»

À prendre avec un grain de sel

De son l’ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ) précise que l’intelligence artificielle ne remplace pas le jugement critique des professionnels de la santé, dont ceux dans le domaine de la nutrition. Comme c’est le cas avec tout ce qu’il est possible de retrouver sur Internet, il peut y avoir de la désinformation.

«Il y a plusieurs mythes nutritionnels qui sont véhiculés sur Internet et c'est possible que ça se retrouve dans les recommandations de Chat GPT», a mentionné la présidente de l’ODNQ, Joëlle Emond.

Le danger peut être encore plus grand pour ceux qui ont des conditions de santé particulière ou qui prennent certaines médications.

«L'outil n'a pas le jugement critique nécessaire pour effectuer toutes les mises en garde ou la synthèse de cette information pour adapter les besoins nutritionnels en conséquence», a rappelé Mme Emond.

«La personne qui va poser des questions pour se former un plan nutritionnel, si ses connaissances en nutrition ne sont pas très grandes, c'est possible qu'elle omette de mettre certaines informations qui sont nécessaires au calcul des besoins nutritionnels dans l'outil», a-t-elle ajouté.

Un outil prometteur

L'intelligence artificielle est là pour rester et elle a le potentiel de devenir un outil pratique dans plusieurs cas.

«Si notre téléphone pouvait nous permettre de prendre une photo de notre assiette et calculer des besoins nutritionnels, ça pourrait fournir de l'information intéressante et plus proche de la réalité pour le professionnel de la santé. Il y a quand même des perspectives d'avenir intéressantes pour l'intelligence artificielle», a souligné la présidente de l’ODNQ.