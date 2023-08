Logement et inflation: pas d’autre chèque ponctuel aux Québécois

François Legault admet que son gouvernement doit en faire davantage pour aider les Québécois à faire face à la crise du logement, mais un autre chèque ponctuel destiné aux citoyens n’est pas prévu.

«On sait qu'il faut en faire plus. Donc on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour le logement, pas juste le logement abordable, mais aussi le logement de la classe moyenne. Il y a des augmentations de prix de loyer puis des augmentations des taux d'intérêt hypothécaires qui sont élevés. Donc, on est en train de regarder les mesures qu'on peut ajouter», a-t-il affirmé mercredi, en marge de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Le premier ministre se dit «très conscient» que beaucoup de pères et de mères de famille «ont de la misère à arriver» en raison de la hausse du coût de la vie. «Tout coûte cher!» a lancé François Legault. Il a toutefois rappelé les mesures mises en place par son gouvernement pour aider les plus vulnérables et alléger le fardeau fiscal des citoyens.

Frappés durement par la hausse des loyers et des taux hypothécaires, les ménages ne pourront pas compter, cette fois-ci, sur une aide financière ponctuelle, comme ce fut le cas par le passé. Par deux fois, la CAQ a envoyé un chèque à une grande partie des Québécois pour lutter contre l'inflation.

Cette fois, «il n’y a pas la nécessité pour un chèque», a précisé son ministre des Finances, Eric Girard. Il ajoute que l’inflation diminue, ce qui signifie que la politique monétaire fonctionne.

Le grand argentier du gouvernement reconnaît néanmoins que des efforts supplémentaires sont nécessaires. «On a plus de 13 000 unités de logement qui sont en construction actuellement, 6500 logements sociaux [dont] le financement est là, 6500 logements abordables. Donc, ce que [le premier ministre] dit, c’est qu’il va falloir en faire plus», a insisté M. Girard.

Inflation plus élevée au Québec

Depuis le début de l’année, à l’exception du mois de mars, le Québec fait face à une inflation supérieure à la moyenne canadienne. Plus encore, en juin et juillet, l’Indice des prix à la consommation (IPC) québécois a été le plus élevé au pays.

Selon le ministre des Finances, la hausse importante du salaire minimum, du prix des paquets de cigarettes et le marché du travail «plus serré» au Québec peuvent expliquer cette situation. Eric Girard se dit convaincu que «c'est temporaire».