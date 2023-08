Météo au Québec: un peu de soleil et beaucoup d’humidité pour mercredi

Contrairement au temps gris de la veille, il fera relativement beau mercredi au Québec avec des températures estivales, et même un effet humidex dans le sud et le centre de la province.

Un temps chaud avec une alternance de soleil et de nuages est prévu dans les secteurs de la vallée de l’Outaouais jusqu’à la vallée du fleuve Saint-Laurent en passant par l’Abitibi-Témiscamingue.

À Montréal et ses environs, il fera 25 degrés avec un humidex 32 sous un ciel partagé entre soleil et nuages, même si Environnement Canada anticipe tout de même 40 % de probabilité d’averses par endroits.

Le même scénario est attendu aussi bien dans l’ouest du Québec que dans le centre de la province avec néanmoins un temps plus nuageux en Estrie et en Beauce, mais l’humidité toujours en toile de fond.

À Québec, en Mauricie et dans les secteurs un peu plus au nord comme le Saguenay, l’agence fédérale prévoit du temps plus humide avec quelques nuages passagers qui se feront plus denses en fin de journée.

Dans les secteurs de l’est du Québec, le temps sera plutôt nuancé avec plus de nuages et moins d’éclaircies sous un mercure à la baisse, puisque les températures ne dépasseront pas les 20 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.