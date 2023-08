Nouvelle équipe d'intervention: ÉMMIS au secours des personnes en situation d'itinérance à Montréal

TVA Nouvelles a accompagné mercredi la nouvelle Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) implantée depuis à peine un mois dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve aux prises avec des problèmes de cohabitation entre les résidents et les itinérants.

Leur mandat consiste notamment à désamorcer des situations de crise, de détresse et de conflit dans l’espace public, en plus d’accompagner la clientèle vulnérable vers des ressources sécuritaires comme des refuges.

Wolf et Rosalie, tous deux intervenants psychosociaux, ont été accompagné au parc Lalancette, au parc Morgan ainsi qu’au métro Joliette, trois endroits fréquentés par des personnes en situation d’itinérance.

Un logis dans les parcs

Sur leur route, ils ont récolté les commentaires de personnes sans-abris.

«Je suis correcte, et là je vous vois et j’ai confiance», affirmait cette femme qui s’est installée dans le parc Lalancette et qui préfère taire son identité.

En réponse aux questions du journaliste, elle ne pouvait pas cacher qu’elle ressent de la «honte, un peu de honte, mais on continue notre chemin et ça va très bien».

Un peu plus loin, les deux intervenants ont abordé une autre femme, Véro, qu’ils connaissent très bien.

Cette dernière qui préfère ne pas recourir aux services offerts par les refuges pendant la saison chaude avait élu domicile dans une toilette chimique les dernières semaines.

Wolf et Rosalie se sont ensuite affairés à lui trouver un endroit pour qu’elle puisse dormir.

Un besoin criant

Selon les informations recueillies, il n’est pas rare que les intervenants psychosociaux utilisent la naloxone pour réanimer des consommateurs de drogue en surdose.

Le directeur de l’équipe ÉMMIS, Alexandre Desjardins, a affirmé que les membres sont intervenus plus de 500 fois depuis le 19 juin, une démonstration du besoin criant de ce service.

On ignore encore combien de personnes en situation d’itinérance vivent dans ce quartier de la métropole.

Les données en lien avec le dénombrement des personnes en situation d’itinérance seront dévoilées en septembre.