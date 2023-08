«Montréal joue à l'autruche»: le PDG du groupe Métro Média critique les décisions de la Ville

Le PDG du groupe Métro Média, Andrew Mulé, est revenu à la charge en entrevue à TVA mercredi, indiquant que «la Ville (de Montréal) est une cause primaire du déclin de l’entreprise».

Vendredi dernier, le groupe annonçait la «suspension immédiate» de ses publications, dont le Journal Métro. Si le financement était difficile, le président indique que la fin du mode de distribution Publi-Sac dans la métropole a été particulièrement «dévastateur».

«C’était une méthode extrêmement abordable pour distribuer nos journaux durant notre période de transition numérique, ce qui nous permettait de générer des revenus», mentionne-t-il.

Un peu plus tôt cette semaine, la mairesse de Montréal Valérie Plante a refusé de prendre la «responsabilité» qui dépasse, selon elle, «le simple système de distribution». «Publi-Sac est une réponse directe à la crise climatique, les enjeux environnementaux. Ce n’est pas la distribution le gros du problème, c’est le mode de financement», ajoute-t-elle.

Andrew Mulé dénonce le manque de communication entre la ville et le quotidien. «On aurait pu avoir un dialogue ensemble, parler de l’importance au fil des 18 derniers mois, mais on n’a eu aucun dialogue avec une ville, qui on dirait, joue à l’autruche et se met la tête dans le sable.»

Écoutez l'entrevue de Marie Montpetit avec Andrew Mulé, Président directeur général de Métro-Média via QUB radio :

«On ne peut pas tout blâmer sur les changements climatiques. [...] On doit se regarder, voir notre façon de gérer le politique puis agir en conséquence.»

Le groupe Métro Média jouait un rôle essentiel dans l’information locale à Montréal. «Ce qui nous arrive, c’est une tragédie pour les Montréalais», déclare le PDG.

Il croit que seul le gouvernement peut régler la situation. «C’est le gouvernement qui a gâché notre entreprise, c’est juste le gouvernement qui peut venir le sauver.»