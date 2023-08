Prix du litre d'essence: des hausses qui font mal aux entreprises

La hausse du prix de l’essence fait mal aux entreprises œuvrant dans le domaine du transport en Mauricie qui peinent à trouver des solutions.

Le prix à la pompe à 1,89$ le litre fait mal. Pour les restaurateurs, il est particulièrement difficile de garder les livreurs au travail.

La propriétaire de la pizzéria Salvatoré de Trois-Rivières a de la difficulté à recruter des livreurs, puisque dépenses d’essence sont à leurs frais, comme ils sont travailleurs autonomes. Il est aussi difficile de les garder à long terme au sein de l’entreprise.

Comme solution, plusieurs entreprises ont commencé des virages verts. Ils utilisent des véhicules hybrides ou 100% électriques pour économiser sur l'essence. C'est entre autres le cas des restaurants Ti-Coq en Mauricie.

Le budget de l'essence des entreprises est comparable à un coup de dés.

«On fait un budget chaque année. Ça dépend de la conjoncture économique. On essaie de faire de prévisions, mais il n’y a rien de scientifique. On fait du mieux qu'on peut», a indiqué le directeur des opérations et de la qualité du service à la Coopérative Ambulanciers de la Mauricie, Jérémy Lachance.

Pertes importantes

Pour plusieurs, il est hors de question de couper dans le service et dans le budget.

Il est difficile de dégager du profit quand le prix de l'essence joue au yo-yo.

«Chaque augmentation de 0,10$, ça représente environ 0,5% de notre chiffre d'affaires. Sur une marge de profit de 10%, chaque fois que ça augmente de 10 cents, on perd environ 5% de nos profits», a expliqué le responsable des relations médias de la Coop Taxi de la Mauricie, Sylvain Roy.

Malgré cette augmentation, des impacts positifs se font sentir à la Société de Transport de Trois-Rivières. De janvier à juin inclusivement, ils ont noté une augmentation de 20% sur le réseau. Le prix de l'essence fait partie de l’augmentation de l’achalandage.

Le prix au Québec à la pompe tourne autour de 185 cents le litre. Selon CAA-Québec, le prix réaliste du litre d'ordinaire devrait être de 182 cents par litre. Une différence de 7 sous avec la région.