Protection de la jeunesse : une nouvelle mesure qui inquiète en Estrie

La gestion du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est pointée du doigt. Des organismes et le syndicat qui représentent les intervenants sociaux dénoncent la volonté de l'établissement d'offrir des formations rapides aux travailleurs pour qu'ils puissent prêter main-forte à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

«On a des intervenantes et des intervenants qui viennent se faire imposer des dossiers en protection de la jeunesse. On vient dénoncer le fait que l’employeur utilise le bâton, c’est-à-dire les menaces de mesures disciplinaires s’ils ne prennent pas ces dossiers-là», s’est indigné le président de l’APTS, Robert Comeau.

Le CIUSSS nit ces allégations.

«Il n’est pas prévu d’avoir des sanctions pour ces employés-là», a souligné la directrice par intérim aux programmes de santé mentale, de dépendances et d’itinérance, Judith Kodsi.

Sa collègue, directrice adjointe à la protection de la jeunesse, Manon Marcotte explique aussi que le but est de travailler en collaboration.

Une courte formation, mais de combien de temps?

Les intervenants soutiennent que seule une formation de trois heures est offerte à ceux qui n'ont pas d'expertise en protection de la jeunesse.

«Moi, j’ai 30 ans d’expérience dans le réseau. Je n’irais pas à la protection de la jeunesse après trois heures de formation sur mon ordinateur», a lancé la présidente de RÉCIFS, Marjolaine Goudreau.

Toutefois, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS assure que la formation en est une de deux jours qui permet de connaître les bases de la protection de la jeunesse pour travailler en collaboration avec les intervenantes expérimentées.

Plusieurs ressentiraient pourtant un malaise à travailler hors de leur champ d'expertise.

«Les gens ce qu’ils nous disent : "c’est moi si je me fais imposer ce type de dossier là, c’est possible que je quitte mon poste pour aller travailler ailleurs"», a mentionné la directrice aux relations de travail à l’APTS Estrie, Jessica Burns.

Le CIUSSS assure tout de même que ces employés seront écoutés. Les travailleurs craignent toutefois d’être plus nombreux à traiter un même dossier. La directrice adjointe de la DPJ avoue d’ailleurs qu’il y a souvent un roulement dans les dossiers et ne peut pas prédire s’il deviendra plus important.

Labrie interpelle Carmant

En attendant, on demande au ministre des Services sociaux d'intervenir.

«Ce que je voudrais voir de la part du ministère et du ministre Carmant c’est d’écouter davantage ce qui se passe dans le réseau, d’arrêter de leur mettre de la pression pour que les listes diminuent, mais plutôt de leur donner les moyens pour faire diminuer ces listes-là», a lancé la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Interpellé TVA Nouvelles, le cabinet du ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, répond que «toujours avec la santé et la sécurité des enfants en tête, des mesures ont été demandées afin de réduire les listes d'attentes dans les six régions où la situation au niveau de l'attente est la plus problématique. Ce n'est pas une question de chiffre, c'est une question de protéger nos enfants qui attendent pour des services».