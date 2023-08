Rentrée scolaire: Plus de 600 postes ou contrats à donner en Mauricie

Tous les efforts sont déployés à Trois-Rivières et à Shawinigan pour dénicher assez de personnel pour pourvoir les postes en vue de la rentrée scolaire qui arrive à grands pas.

Au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, 164 contrats ou postes en enseignement ne sont pas comblés, dont 51 en éducation spécialisée. Le défi est de taille en service de garde avec 259 personnes à trouver.

En somme, presque 500 emplois sont vacants.

Au Centre de l'Énergie, 21 emplois sont à pourvoir en enseignement, sept en éducation spécialisée et 41 en service de garde.

Une séance d’affectation pour le personnel de soutien est d'ailleurs prévue lundi prochain.

Sur la Rive-Sud, le nombre n'est pas encore disponible puisque la distribution se poursuit.

Le portrait ressemble à celui de l'an dernier, selon le président du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges.

Une journée de recrutement aura lieu, jeudi, pour trouver des candidats.

«On a énormément de besoins à combler d'ici le 30 août, a dit la directrice du service des ressources humaines au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Sandra Coulombe.

«C'est certain qu'en quelques jours seulement pour combler autant de postes, on se disait qu'on allait être beaucoup plus efficace de concentrer tout ça la même journée et d'avoir toute une équipe aussi pour se faire connaitre comme organisation », a-t-elle ajouté.

Selon le syndicat en enseignement, la profession doit être plus attrayante pour faciliter le recrutement à long terme.

«On donne comme exemple des projets d'aide à la classe qui sont très populaires, a souligné le président du syndicat, Stéphan Béland. En complétant des contrats de suppléances à temps partiel, cela en sorte qu'on a plus de stabilité dans les classes.»