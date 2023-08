Un policier aurait dérobé une grosse somme d’argent à un automobiliste

Un policier allemand, soupçonné d’avoir dépouillé un automobiliste d’une bonne somme d’argent au cours d’un faux contrôle d’identité, a été arrêté et suspendu de ses fonctions.

L’agent de 48 ans qui a agi avec l’aide d’un complice a arrêté le mois dernier un conducteur d’une voiture circulant en soirée près de Messadamm, en périphérie de Berlin.

Le policier qui n’était pas de service au moment des faits aurait utilisé un véhicule de police et, selon l’enquête policière, portait son uniforme et avait sur lui son arme de service.

L‘automobiliste de 62 ans qui pensait qu’il s’agissait d’un contrôle de police ordinaire a été menotté et emmené dans la voiture de police, selon le ministère public.

L’agent indélicat et son complice auraient alors subtilisé plus de 57 000 euros et deux téléphones cellulaires dans le véhicule du sexagénaire, a rapporté mardi le média belge 7sur7.

La victime a reçu une contravention indiquant que plusieurs de ses biens avaient été saisis, en revanche l’argent dérobé ne figurait pas sur le document de police, a-t-on ajouté.