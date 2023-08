Un premier cargo quitte un port ukrainien de la mer Noire via un nouveau couloir maritime

Un premier cargo a quitté le port ukrainien d'Odessa, au bord de la mer Noire, via un nouveau couloir maritime mis en place par Kyïv, malgré les menaces russes, a annoncé mercredi le ministre ukrainien en charge des infrastructures.

«Le porte-conteneurs Joseph Schulte (...) a quitté le port d'Odessa et navigue le long du couloir temporaire établi pour les navires civils», a annoncé Oleksandre Koubrakov, cité dans un communiqué.

C'est le premier cargo à quitter le grand port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, depuis le 16 juillet, a précisé le ministre.

La Russie avait pourtant menacé de prendre pour cible militaire potentielle tout bateau navigant vers ou à partir des ports ukrainiens, à la suite de l'expiration de l'accord céréalier en juillet.

En réponse, Kyïv en avait fait de même avec les bateaux qui se rendraient vers ou partiraient des ports ukrainiens occupés par Moscou.

Le 10 août, l'Ukraine avait toutefois annoncé avoir ouvert des couloirs «temporaires» sur la mer Noire - largement contrôlée par la marine russe -, pour permettre la circulation de navires transportant ses céréales.

Une annonce qui intervenait quelques semaines après la fin, mi-juillet, de l'accord céréalier qui permettait aux céréales ukrainiennes, depuis l'été 2022, de quitter les ports du sud du pays malgré le blocus mis en place par la Russie.

Depuis, le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d'autre et l'armée russe a frappé à plusieurs reprises Odessa, mais aussi les ports fluviaux d'Izmaïl et Reni, des attaques dénoncées par Kiev comme un moyen d'entraver ses exportations.

Des drones russes ont d'ailleurs frappé et «endommagé» des entrepôts de céréales dans la région d'Odessa, a déploré mercredi le gouverneur régional, Oleg Kiper.