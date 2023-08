«Un vif succès», le ministre Julien veut faciliter l’accès à la plage de la promenade Samuel-de-Champlain

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, veut en faire davantage pour faciliter l’accès à la nouvelle (3e phase) promenade Samuel-de-Champlain, qui fait courir les foules avec sa plage et son miroir d’eau en bordure du fleuve.

«On est victime de notre succès», a reconnu le député-ministre de Charlesbourg, en marge du conseil des ministres, mercredi.

Depuis l’inauguration de cette nouvelle section de la promenade, début juillet, il n’est pas rare que les quelque 400 nouvelles cases de stationnement situées à proximité des installations trouvent rapidement preneur, surtout lors des journées plus ensoleillées.

«Effectivement, honnêtement, les échos qu’on en a, et pour l’avoir vu moi-même, c’est que c’est un attrait qui dépasse nos prévisions. Les gens adorent ça, les gens veulent y aller», se réjouit le ministre responsable de la Capitale-Nationale.

Conscient qu’il y a «certains enjeux par rapport à la circulation», M. Julien a demandé à la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), qui est responsable de la promenade, «de faire un petit post mortem», a-t-il relaté.

«On ne va pas bouder notre plaisir», mais «trouvons des solutions pour amoindrir les problématiques pour s’y rendre», propose le ministre.

Déjà plusieurs améliorations

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, la PDG de la CCNQ, Marie Claire Ouellet, a confirmé qu’un bilan comme celui demandé par le ministre Julien sera effectué après la saison estivale, au mois de septembre.

D’ici là, «on a déjà posé plusieurs petits gestes», a expliqué Mme Ouellet. La signalisation a été améliorée autour de la station de baignade et davantage d’agents de sécurité ont été mobilisés pour faciliter la circulation, entre autres.

Des discussions ont également été entreprises avec la police municipale et le Réseau de transport de la capitale, qui offre un service de navette à partir de l’Aquarium du Québec, les samedis et dimanches.

«L’année prochaine, on aimerait ça avoir une station de vélo partage», a mentionné Mme Ouellet. La CCNQ envisage aussi d’ajouter davantage de supports à vélo pour répondre à la demande. «On est à l’écoute des gens aussi et des suggestions», a souligné la présidente de la CCNQ, qui se réjouit elle aussi de voir que «les gens se sont approprié la phase 3».

Phase 4

Quant à une éventuelle phase 4 dans le secteur est, vers Beauport, «on attend de voir ce que le gouvernement va faire à cet égard», a répondu Mme Ouellet, lorsque questionnée à ce sujet.

Lors de l’inauguration officielle de la phase trois, le premier ministre François Legault a réitéré que son gouvernement est «très favorable» à une quatrième phase de la promenade Samuel-de Champlain, dans le secteur du littoral est, vers Beauport.

«On ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Après l’été, on arrivera avec de belles nouvelles pour la phase 4», avait alors signalé de son côté le ministre Julien.

«On y travaille, a assuré sur ce point M. Julien, mercredi. [...] Laissez-nous travailler, on s’en vient rapidement.»